Whatsapp sfida Telegram: via ai canali con news e aggiornamenti

Tiktok copia Amazon, Threads imita Twitter e ora Whatsapp adotta il modello Telegram. Nella continua competizione digitale, l’app di messaggistica istantanea introduce la novità dei canali tematici, proprio come quelli del suo diretto concorrente. Sono attivi da pochissimi giorni in 150 Paesi, tra cui pure l’Italia, anche se molte persone ancora non hanno la possibilità di vedere l’aggiornamento. Come funzionano?

Come funzionano i canali Whatsapp

I canali tematici, nuova funzionalità introdotta da Meta (l’azienda madre di WhatsApp), sono progettati per offrire agli utenti un modo privato per ricevere aggiornamenti rilevanti da organizzazioni, squadre sportive, artisti, creator e leader. La privacy degli utenti è una priorità: gli amministratori dei canali non possono vedere l’identità degli iscritti né i loro numeri di telefono, protezione che si estende anche agli altri membri del canale.

Con questa nuova funzionalità, WhatsApp cerca di tenere il passo con le esigenze degli utenti moderni, offrendo una maggiore varietà di contenuti e una maggiore sicurezza delle informazioni personali. La distribuzione dei canali WhatsApp è in corso, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima di potervi accedere completamente.

Come si attivano i canali Whatsapp

Per attivare questa funzionalità, è necessario aggiornare l’app WhatsApp dalla piattaforma di download del proprio dispositivo (Google Play per Android e App Store per iOS). Alla prima apertura dopo l’aggiornamento, verrà richiesta l’accettazione dei termini di servizio relativi ai canali, senza la quale non sarà possibile accedere a questa funzionalità.

Inizia a questo punto la scoperta: i canali possono essere trovati utilizzando filtri suggeriti, tra cui “Tutti”, “Più attivi”, “Popolari” e “Nuovi”. È anche possibile cercare canali specifici in base ai propri interessi o alla posizione geografica.

Come iscriversi a un canale Whatsapp?

Come iscriversi a un canale? Gli utenti possono farlo toccando il pulsante “+” corrispondente: si tratta di un’azione reversibile, annullabile in qualsiasi momento. In ogni caso, è possibile visualizzare i contenuti pubblicati nei canali anche senza essere iscritti.



Gli utenti possono interagire con i contenuti dei canali in due modi principali. Possono attribuire reazioni ai post utilizzando emoji e poi possono anche condividere gli aggiornamenti del canale in chat private o di gruppo, consentendo ai loro contatti di accedere alle informazioni aggiuntive e al canale attraverso il link.



Gli amministratori dei canali avranno la possibilità di apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro un massimo di 30 giorni, dopodiché i contenuti saranno eliminati automaticamente dai server.



Canali Whatsapp in Italia

In Italia è già partita la corsa ad aprirsi un canale Whatsapp da parte di numerose realtà, previo permesso di Mister Zuckerberg. Per esempio, l’Agenzia delle Entrate è stata individuata da Meta come prima e unica amministrazione pubblica italiana a poter aprire in anteprima un canale Whatsapp, attraverso il quale inviare sullo smartphone o sul computer dei contribuenti le ultime notizie sulle novità fiscali.

Numerose poi sono le società di Serie A che stanno sbarcando su Whatsapp Channel, per dirla all’inglese. L’Inter e il Verona sono state le prime, ma anche l’AS Roma è in pole position. “Da oggi c’è un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con i colori giallorossi: l’AS Roma è tra i primi club europei ad aprire il proprio canale ufficiale su WhatsApp!”, ha annunciato la società. “ Aggiornamenti, immagini, gol e altri contenuti esclusivi da oggi saranno condivisi attraverso l’app di messaggistica, popolare in tutto il mondo”.

A proposito della capitale, Roma è stata selezionata da Meta come primo ed unico comune italiano a poter sperimentare la nuova funzionalità. “In questa prima fase di test – si legge sul sito di Roma Capitale – gli iscritti al canale riceveranno la newsletter e i servizi della Web Tv INFORoMA e saranno informati in modo tempestivo su attività e campagne istituzionali. In vista del prossimo Giubileo del 2025, il canale verrà aggiornato in tempo reale con notizie e informazioni di pubblica utilità che coinvolgono la città. La trasmissione delle informazioni sarà unidirezionale (dal responsabile del canale verso l’utente iscritto al canale stesso)”.

Tra le altre realtà presenti l’Airc, la Croce Rossa Italiana, Emergency, Save the Children.