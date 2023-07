Evoluzioni di TikTok: sarà anche casa editrice ed e-commerce stile Amazon

TikTok non si accontenta di essere il social più in voga del momento, anzi: punta a diversificare ed evolversi nella direzione di servizio globale. Il prossimo progetto, svelato dal New York Times, è quello di diventare casa editrice, 8th Note Press. A pubblicare i libri nello specifico sarà ByteDance, la big tech cinese proprietaria della piattaforma, dove l’hashtag #BookTok ha raccolto nel 2022 oltre 90 miliardi di visualizzazioni tra recensioni, presentazioni e commenti a volumi pubblicati da autori e autrici di tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: “Attraverso lo specchio” di Lewis Carroll: il primo BookClub italiano di TikTok

TikTok in versione casa editrice

Pare inoltre che tra il 2021 e il 2022 ci sia stato per alcuni autori un aumento fino al 60% delle vendite di libri grazie al passaparola tra i tiktoker. Quindi, detto fatto: ByteDance starebbe già sottoponendo agli scrittori – in particolare a quelli che si autopubblicano – contratti editoriali (non si parla comunque di offerte impressionanti, anzi) per pubblicare i loro manoscritti in formato ebook da vendere in un negozio digitale su TikTok, ovviamente.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Insomma, ByteDance non vuole svelare dettagli sul progetto, ma tutto fa pensare allo sviluppo di un ecosistema in cui le persone possano acquistare libri, leggere, recensire e discutere. Sarà anche per questo che è come caporedattore delle acquisizioni di 8th Note Press è stata assunta Katherine Pelz, ex editor di Penguin Random House.

Ma c’è anche l’e-commerce pronto a partire



Non solo. Ci sono altre novità: TikTok presto potrebbe lanciare un servizio di e-commerce completo negli Stati Uniti, come riportano alcune indiscrezioni diffuse in esclusiva dal portale Semafor. Pare che il social potrebbe introdurre a partire da luglio 2023 negli Stati Uniti una nuova sezione dedicata al commercio che lo trasformerebbe in una piattaforma completa per la compravendita di beni di vario genere.

Un servizio diverso e più articolato, quindi, rispetto all’attuale TikTok Shop, attraverso il quale i brand possono vendere i loro prodotti pagando una piccola commissione all’azienda cinese. La nuova idea è quella di avviare un un vero e proprio marketplace, che sia anche in grado di gestire approvvigionamenti, spedizioni e servizio clienti, proprio come fa Amazon.

E-commerce: TikTok sfida Amazon

Gli utenti potranno visionare i prodotti sia dal nuovo negozio sia da TikTok Shop attraverso una scheda dedicata che sarà inserita all’interno dell’app, dove scoprire le promozioni di vendita e gestire gli ordini con pochi tap.

In Cina, dove TikTok è diffuso con il nome di Douyin, ByteDance ha già imboccato da tempo la strada dell’e-commerce, tanto da risultare ormai un concorrente di grandi negozi online, come Tmall di Alibaba, per volume di prodotti venduti e spediti.