Influencer pronti a rischiare la vita al servizio dell’informazione… oppure della visibilità e dell’engagement? Qualunque sia la vera motivazione, l’uragano Milton ha rappresentato un momento fondamentale nella storia di TikTok: mentre milioni di persone venivano evacuate dalla Florida, alcuni residenti hanno deciso di rimanere e di documentare la distruzione in corso in diretta sulla piattaforma di proprietà di ByteDance, come racconta il New York Times.

L’uragano Milton raccontato dai tiktoker

Mentre l’uragano Milton si dirigeva verso la Florida occidentale, milioni di persone da tutto il mondo si sono sintonizzate per guardare le immagini in diretta degli alberi sradicati, dei tetti scoperchiati e delle strade inondate. Non stiamo parlando della tv, però. Questi drammatici resoconti non sono stati fatti dai giornalisti della CNN o della NBC, ma sono stati realizzati da alcuni tiktoker, che hanno fornito informazioni costanti e in tempo reale dai loro account.

Persone che, per motivi vari, hanno rifiutato di essere evacuate e hanno deciso di restare, anche mettendo in pericolo la propria vita, magari perché sentivano che le loro case avrebbero potuto resistere alla tempesta, oppure perché avevano obblighi di lavoro o, ancora, perché non c’era più benzina disponibile per andarsene e i biglietti aerei erano diventati troppo costosi.

Chi sono i tiktoker che hanno mostrato in diretta l’uragano Milton

Così Logan Durrance (logandurrance12), 29 anni, nato e cresciuto in Florida, quindi ben conscio della potenziale distruttività degli uragani: con la sua famiglia, nonostante la paura, ha deciso di non abbandonare la casa, che si trova a circa 60 miglia nell’entroterra, sia perché pensava che l’abitazione sarebbe stata risparmiata dalla tempesta (e così è stato) sia perché lui era di turno in una centrale elettrica a gas naturale della zona, dalla quale ha postato sotto raffiche di vento e pioggia.

Poi c’è Terrence Concannon (terrenceconcannon), che racconta le avventure del “tenente Dan”, un uomo diventato famoso perché non ha voluto lasciare la sua barca a Tampa, un po’ come il personaggio di “Forrest Gump” che si rifiuta di abbandonare la sua imbarcazione durante una tempesta. Un altro creator, Steph Tradez (stephantradez), che normalmente si occupa di trading, ha raccontando la tempesta dal suo appartamento in un grattacielo, sempre a Tampa.

E ancora: una pioggia di fan ha seguito gli aggiornamenti di Morgan Roos (morganroos96) e quelli di Elizabeth Pacheco (lissi4u2), mentre Caroline Calloway carolinecalloway) è stata criticata per aver promosso le vendite del suo libro, intitolato Scammer (Truffatrice), mentre pubblicava aggiornamenti in tempo reale sulla tempesta dalla sua casa a Sarasota, da cui si era rifiutata di andarsene.

Il risultato? Ognuno di questi utenti ha aumentato a dismisura il numero dei follower, che si preoccupavano in tempo reale per la loro sorte, dando vita a un’interazione che non è di fatto possibile con le trasmissioni televisive e diffondendo informazioni molto tempo prima che lo facessero le testate giornalistiche.