Relazioni su TikTok: quando il partner sventola la “bandiera beige”?

Le relazioni al tempo di TikTok hanno un linguaggio tutto loro, tra ghosting, zombieing e cat fish. L’ultima tendenza per gli innamorati è quella della bandiere, in particolare la “beige flag” o “bandiera beige”: che cos’è e quando sventolarla?



Amore su TikTok: bandiera beige, rossa o verde?

Innanzitutto facciamo un passo indietro. Il mondo degli appuntamenti moderni, si sa, è un caos, soprattutto se si fa dating online. E così, alcuni single dalla mentalità tassonomica si sono inventati un sistema di codifica a colori per classificare i potenziali partner, come racconta il New York Times. Le bandiere rosse indicano i comportamenti da evitare, come la tendenza all’inganno o la scarsa igiene dentale del (potenziale) partner. Le bandiere verdi, al contrario, sono segni di via libera, da sventolare di fronte all’onestà di una persona o al possesso del filo interdentale.

Che cos’è la beige flag o bandiera beige

A questo punto, che cos’è una bandiera beige? Su TikTok questo vessillo viene sventolato – metaforicamente, s’intende – per descrivere le strane abitudini del partner romantici, che non sono da considerare un difetto, ma nemmeno esattamente un vantaggio. Così la pensano i romantici utenti del social network, che nell’ultimo mese hanno reso virale questo termine.

Beige flag: esempi

Meglio ancora, la bandiera beige indica più che altro quei comportamenti strani che ognuno di noi ha: niente di pericoloso, oggettivamente, ma agli occhi altrui quantomeno sconcertante. Piccole fissazioni, riti scaramantici, veri e propri tic. Qualche esempio? Immergere gli Oreo nell’acqua anziché nel latte è una “beige flag”, come mantenere un’ossessione per i Lego fino all’età adulta, o avere paura degli astronauti, per fare qualche esempio circolato su TikTok in queste settimane in cui il trend è diventato virale. “Ognuno ha le sue bandiere beige”, ha raccontato Marisa Bertani, 29 anni, attrice a Los Angeles. Ad esempio, la sua ragazza da più di un anno sposta il divano in un punto diverso del suo appartamento all’incirca ogni due settimane. Un’abitudine che non le dispiace, ma che non capisce nemmeno. “Non ho mai incontrato nessuno nella mia vita che possa pensare a così tanti modi per riorganizzare un soggiorno”.

Perché la bandiera beige è diventata virale su TikTok

“Le bandiere beige sono soggettive tanto quanto gli altri ingredienti che compongono il mix di una coppia”, spiega Kimberly Moffit, una terapista di Toronto specializzata in incontri e relazioni, come riporta ancora il NYT. Ciò che è adorabile per una persona sarà quasi certamente repellente per qualcun altro, insomma. Il fatto che le bandiere beige siano così opinabili potrebbe aver aiutato il termine a decollare su TikTok, una piattaforma che dà la priorità al coinvolgimento e alla discussione. Molti dei video sono accompagnati da accese sezioni di commenti, alcune delle quali decine di migliaia di lunghi messaggi, in cui gli spettatori valutano quanto sarebbero irritati dal tratto in questione.

Infine, un’ultima nota: la bandiera beige ha assunto anche una sfumatura diversa nei siti di dating online, più associata all’idea di noia che non di stranezza. Quando si parla di aspiranti partner, la beige flag, come spiega la TikToker Caitlin MacPhail, indica un profilo piuttosto anonimo, spento, anodino, proprio come viene considerato questo colore nell’immaginario collettivo. Uomo (o donna) avvisato…