Stuzzicadenti fritti, tazze Stanley e look mafioso: gli ultimi trend TikTok

Assurdità di TikTok. Se da un lato questo social fa emergere temi interessanti, legati alla nostra cultura e alla nostra storia (vedi Califfo, il falegname tiktoker, e Luca Baz, l’influencer dei canti di monatgna), dall’altra dà spazio alle idee più assurde, e spesso anche alle sfide più pericolose.

Su TikTok il trend degli stuzzicadenti fritti

Tra i trend virali in queste settimane, per esempio, c’è quello degli stuzzicadenti fritti, in inglese deep-fried toothpicks, nato in Corea del Sud e diffusosi poi in tutto il mondo. In cosa consiste? Non si tratta dei tipici stecchini in legno a cui siamo abituati, ma di bacchette fatte di amido, che, una volta rigirate nell’olio, si gonfiano e si deformano, arrivando ad assomigliare a stick di patate, però di colore verde.

Un piatto non proprio commestibile, diventato popolare attraverso i video di influencer che friggevano i bastoncini e li cospargevano di condimenti vari, come il formaggio in polvere, prima di mangiarli.

Secondo il Ministero coreano per la sicurezza alimentare e farmaceutica, questi stuzzicadenti sono ecologici e biodegradabili. Sono fatti con amido di mais o di patate dolci, colorante alimentare verde e sorbitolo, un alcol zuccherino presente nella frutta che agisce anche come lassativo naturale in grandi concentrazioni, ma non è chiaro se siano effettivamente sicuri da mangiare.

“La loro sicurezza non è stata verificata”, ha affermato il ministero in un post su X (ex Twitter). “Per favore, non mangiateli”.

La mania TikTok delle Stanley cups

Un altro trend esploso in questi ultimi giorni è quello delle tazze Stanley, che stanno andando a ruba, come mostrano i video TikTok in cui si vedono le persone che la notte fanno la coda fuori dai negozi per essere i primi a entrare ed acquistare uno di questi ambiti oggetti, prodotti dall’omonima e storica azienda fondata nel 1913. Si tratta di tazze molto grandi, con manico e cannuccia, diventate famose anche grazie a un particolare gruppo di influencer, le “aesthetic girlies”, che amano utilizzarle in colori pastello e le hanno fatte diventare un vero e proprio cult. A inizio gennaio l’azienda delle Stanley Cups ha lanciato un’edizione limitata per San Valentino venduta a 54,50 dollari da Starbucks… Dopo essere state uno dei regali più richieste per Natale, le Stanley Cups potrebbero diventare il nuovo pegno d’amore delle coppie?

Estetica TikTok, ora piace vestirsi da mob wife

Infine, uno sguardo al campo delle estetiche che diventano regolarmente virali su TikTok: dopo quella della “clean girl” o “ragazza pulita”, basata su uno stile minimalista, ora per le influencer è il momento di vestirsi da “moglie del mafioso”, ovvero “mob wife”. Quindi via libera a fantasie leopardate, capelli cotonati, occhiali da sole di dimensioni maxi, pellicce (vere!), trucco pesante. Insomma, l’imperativo della Generazione Z ora è ostentare, in barba alle ovvie polemiche che un trend del genere sta suscitando.

