Dimissioni in diretta, arance sotto la doccia e non solo: gli ultimi trend TikTok

TikTok è il social che più rispecchia la società di oggi: scorrere la sua bacheca significa scoprire una serie di trend che sono segno di ciò che riscuote maggiore interesse, dalle tendenze più frivole e curiose a veri e propri cambiamenti sociali. Vediamo, quindi, quali sono gli hashtag più virali delle ultime settimane.

I trend TikTok più virali del momento

#quittok e #quitmyjob

Ultimamente sono sempre più frequenti i video di persone, nella stragrande maggioranza dei casi giovani, che lasciano un lavoro che li rende infelici (vi ricordate la Great Resignation e il Quiet Quitting?) e lo fanno in diretta su TikTok. Prima annunciano la decisione di licenziarsi, poi si mostrano mentre scrivono la mail che cambierà la loro vita oppure annunciano la loro scelta in call con il responsabile.

@durbinmalonster Quitting my corporate stable job that I love in this economy??? Y’all should have seen my dads face when I told him hahaha. ♬ original sound – Darby

Perché questo bisogno di andare online in un momento così importante? Secondo la terapista californiana Tess Brigham, interpellata dalla Bbc, la maggior parte degli utenti social è nativa digitale ed è quindi naturale condividere ogni esperienza online, lavoro incluso. “È così che questa generazione vive le esperienze, è come hanno imparato a stare nel mondo. Se sei abituato a condividere, perché non dovresti mostrare agli altri tuti i momenti significativi?”.

#showerorange

Vi siete imbattuti in video TikTok di persone che sbucciano e mangiano arance sotto la doccia? Perché ormai cantare mentre ci si lava non va più d moda… Ora la nuova è questa. L’obiettivo? Sprigionare odori piacevoli e benefici come quando se si fosse in un ssa, grazie al calore dell’acqua e al vapore, che aiutano a diffondere l’aroma agrumato, che ha un potere energizzante e contemporaneamente rilassante. Per qualcuno farsi una doccia con l’arancia allevia ansia o depressione, quasi che una sessione di aromaterapia.

#iwishimetyouearlier

Su TikTok spopolano anche i video in cui le persone raccontano o mostrano dettagli ed episodi imbarazzanti del loro passato, rispondendo così alle persone che rimpiangono di averli potuti conoscere solo di recente. I tiktoker aprono il baule che contiene i ricordi della loro infanzia ed adolescenza raccontano proprio ciò che normalmente vorremmo nascondere, per tutelare la nostra dignità o reputazione. Per esempio, l’attrice di Euphoria Maude Apatow (alias Lexi Howard) ha riesumato la sua reazione pre e post concerto dei One Direction.

#HairTheory

Questo trend è cominciato con il video della giovane Morgan Tayler, che si posta con 10 acconciature diverse per dimostrare che la “teoria dei capelli” è vera. Secondo questa teoria, l’immagine che diamo di noi stessi cambia a seconda di come portiamo i capelli: se la percezione che gli altri hanno di noi cambia, allora potenzialmente potrebbe cambiare anche il loro modo di comportarsi nei nostri confronti. Da qui è nata una serie di video virali in cui ragazze e donne si mostrano con un look diverso per capire l’effetto che fa… Per esempio, un’acconciatura voluminosa stile anni 90 parrebbe l’ideale per aumentare l’autostima.