Tendenze TikTok 2023: Impero Romano, girl summer, yearbook e Wes Anderson style, ma non solo

La piattaforma social più in voga ha pubblicato il riassunto delle tendenze più diffuse negli ultimi 12 mesi: ecco quali sono stati i principali trend TikTok 2023.

Wes Anderson

La tendenza di Wes Anderson ha visto gli utenti postare video che riflettevano lo stile distintivo del regista statunitense, autore di film come “The Grand Budapest Hotel” e “Asteroid City”. I tiktoker hanno giocato con la gradazione del colore, la composizione e gli scatti lunghi e statici, spesso simmetrici, imitando così la cifra cinematografica di Anderson.

I video più popolari raffiguravano scene ordinarie che andavano dalla routine quotidiana del caffè mattutino a momenti intimi e importanti come l’accoglienza del primo figlio. Altre sequenze riprendevano una donna che prendeva il primo treno della giornata, un uomo che andava a pranzo con la sua ragazza e un falegname che lavorava nel suo laboratorio, il tutto sempre accompagnato da musica e riprese in stile Wes Anderson.

TikTok ha affermato che questa tendenza cinematografica ha guadagnato 2,6 miliardi di visualizzazioni.

Impero romano



Quest’anno la community di TikTok si è divertita a discutere intorno all’ipotesi che gli uomini pensino regolarmente all’Impero Romano. E così le donne hanno condiviso video in cui si mostrano mentre chiedono ai loro fidanzati, mariti e compagni quanto spesso pensino a questo periodo storico (e pare che in molti lo facciano addirittura ogni giorno…).

La tendenza, vista più di 2,4 miliardi di volte, ha acceso un dibattito sull’equivalente femminile dell’Impero Romano: alcuni utenti, come riporta la BCC, hanno ipotizzano che il corrispettivo potrebbero essere i processi alle streghe di Salem oppure il ricordo di una migliore amica del passato.

Nel corso del tempo il trend ha fatto anche nascere meme su altre piattaforme social. “Questo è il mio Impero Romano” è diventata una frase comune per gli utenti, utilizzata per indicare un problema a cui si tiene molto.

Bandiera beige, bandiera rossa, bandiera verde



La tendenza della bandiera beige, rossa e verde, che ha attirato in totale 8,52 miliardi di visualizzazioni, è un trio di filtri che evidenzia ciò che gli utenti considerano i tratti migliori e peggiori della personalità altrui, in particolare nel contesto degli appuntamenti e delle relazioni di coppia.

Le bandiere rosse si riferiscono a comportamenti sgradevoli, mentre le bandiere verdi indicano tratti desiderabili.

A fare il boom di viralità sono però state le bandiere beige, sventolate per qualsiasi tratto del carattere considerato leggermente fastidioso, insolito o addirittura noioso. Secondo TikTok, l’influencer franco-canadese Laura Gouillon, che ha più di 980.000 follower, è stata la prima a introdurre il filtro della beige flag o bandiera beige.

Girl summer

Girl summer si riferisce invece all’atteggiamento spensierato delle ragazze che sfruttano al massimo i mesi estivi ed è una tendenza che ha accumulato 4 miliardi di visualizzazioni.

Quella dell’estate da ragazze è una tendenza che appare in diverse varianti, dalle “hot girl”, ovvero donne che abbracciano un atteggiamento spensierato, sicuro di sé e spesso sexy, alle “rat girl”, la cui filosofia esistenziale è un inno alla vita spensierata, senza troppi pensieri, un po’ come fanno i roditori in città, che scorrazzano per le strade noncuranti del giudizio delle persone, che nella stragrande maggioranza dei casi non li sopportano.

La tendenza estiva delle rat girl è stata coniata dalla creato Lola Okola, che ha spiegato il termine in un video pubblicato a giugno che ha ottenuto più di quattro milioni di visualizzazioni.

Girl dinner/boy dinner

La tendenza della girl dinner o “cena tra ragazze” è iniziata dopo che l’utente di TikTok Olivia Maher ha condiviso un video della sua cena a maggio, che ha attirato l’attenzione di oltre 1,6 milioni di utenti: il video mostrava alcune fette di pane, piccoli pezzi di formaggio, uva e cetriolini, un pasto da “contadino medievale”.

E’ così cominciato un trend da oltre 2,67 miliardi di visualizzazioni, che mostra le donne su TikTok consumare spuntini leggeri come pasto principale tradizionale, abitudine che ha scatenato polemiche sulle cattive abitudini alimentari, e che ha spinto gli uomini a rivelare come è fatta invece una boy dinner: in questi video versione maschile si vedono gli uomini sostituire il pranzo o la cena con un piatto di bistecca, un pacchetto di sigarette e una lattina di birra.

Yearbook photobooth

Questa tendenza è un filtro che mostra alle persone come potrebbero apparire se si sottoponessero a un “restyling Anni 90”. Gli utenti selezionano il filtro, si mettono in posa e toccano lo schermo, che trasforma i loro volti in un ritratto di quelli che si potrebbero trovare in un annuario delle scuole superiori statunitensi, stile Beverly Hills 90210. Il filtro ha accumulato circa 2,6 miliardi di visualizzazioni ed è stato creato dal designer Joannitante.

Filtro invecchiato

Il trend “invecchiato” consente agli utenti di modificare i propri volti, donando loro capelli grigi e rughe, per offrire una visione terribilmente realistica di come potrebbero apparire in futuro. Il filtro, che utilizza l’intelligenza artificiale per modificare l’aspetto degli utenti, è stato visto più di 816 milioni di volte.