Barbie girl, rat girl o tomato girl? Quando TikTok detta l’estetica

Moda, bellezza, perfino filosofia di vita: volete sapere come vestirvi o come sentirvi quest’estate? Basta aprire TikTok e scegliere tra Barbiecore, rat girl e tomato girl

TikTok è un social così seguito che non c’è aspetto della nostra vita che non sia regolamentato dal social del momento, quindi la moda, la bellezza e pure la filosofia di vita passano di qui. Ne avevamo già parlato su True-News a proposito del suffisso -core, che indica l’estetica e, a questo proposito, negli scorsi mesi si sono alternati nel guardaroba dei tiktoker diversi trend, come cottagecore, coquette o balletcore. Vediamo ora quali sono i più recenti, dominanti nell’estate 2023.

Tendenza Barbiecore: significato, vestiti, estetica

Già mesi fa l’annuncio dell’arrivo al cinema del film dedicato a Barbie, incarnata dall’attrice Margot Robbie, ha fatto esplodere il fenomeno dell’estetica Barbiecore, non solo su TikTok. Pinterest ha fatto sapere che il tema sta letteralmente spopolando anche sulle sue bacheche: le ricerche di keyword come barbiecore e moodboard barbie sono aumentate rispettivamente del 980% e del 1.290% rispetto all’anno scorso, portandosi dietro tutto un corollario di unghie scintillanti rosa shocking, makeup look Barbie, makeup Barbie rosa, Barbie afro, acconciature ispirate a Barbie, coda di cavallo Barbie.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Una mania che coinvolge uomini e donne, vip (Kim Kardashian, Dua Lipa, Anne Hathaway) e non vip, per gli outfit e non solo: dagli accessori alle auto, dalle case alle barche, la vie en rose in versione pop ormai domina. E se non è rosa, via libera alle tinte pastello in voga qualche decennio fa, molto amate dalla bambola Mattel.

Un bell’effetto nostalgia, accompagnato a valori come positività, spensieratezza, femminilità e sogno. Perché Barbie non è solo questione di estetica, ma è una vera filosofia di vita. “Fate attenzione: il fenomeno si chiama Barbiecore, non Pinkcore. Quel rosa non è solo un colore: rappresenta empowerment, orgoglio, gender equality”, ha dichiarato Richard Dickson, Chief Operating Officer di Mattel Inc., cercando di mettere il cappello dell’azienda su questo redditizio fenomeno.

Rat girl trend su TikTok: cos’è

Se Barbie, almeno nella sua versione stereotipata, come racconta il film, è super ottimista, le rat girl non sono da meno. La loro filosofia, virale in queste settimane su TikTok, è un inno alla vita spensierata, senza troppi pensieri. La loro sarà un’estate all’insegna del buon cibo, del divertimento all’aria aperta e dei colori allegri, altro che stare a casa ad annoiarsi o deprimersi. Per trasformarsi in una rat girl, esiste tutta una serie di consigli, ma prima vediamo di capire da dove deriva questo nome: “ragazza topo” fa riferimento ai roditori, che scorrazzano per le strade noncuranti del giudizio delle persone, che nella stragrande maggioranza dei casi non li sopportano.

A dettare i consigli per trascorrere una “rat girl summer” è stata Lola Okola, creator e sceneggiatrice con milioni di visualizzazioni. Quattro i punti principali da seguire: primo, non essere pigra, o almeno concedersi di esserlo per un massimo di due giorni alla settimana, in cui si può stare a letto e passare sui social tutto il tempo che si vuole; secondo, godersi il cibo, incluso quello spazzatura, senza sensi di colpa; terzo, dare libero sfogo alla fantasia, eliminando l’imbarazzo che si prova quando si vuole fare qualcosa che sembra sopra le righe; quarto, non pensare troppo, ma agire più spesso seguendo l’istinto.

Tomato girl summer trend su TikTok

Infine, quest’estate si può scegliere di entrare nel gruppo delle “tomato girls”, ovvero le ragazze che abbracciano l’estetica mediterranea e romantica delle estati anni 50/60, ispirandosi a icone come Sophia Loren, Jacqueline Kennedy, Gina Lollobrigida, oppure a dive più attuali, ma che ben incarnano quello stesso mood, come Monica Bellucci o Penélope Cruz. Anche in questo caso, le “ragazze pomodoro” incarnano una precisa estetica, ma seguono anche una precisa filosofia di vita, anzi di “dolce vita”. Per loro l’estate è un inno al ritorno alla vita lenta e a misura d’uomo, tra passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia, spaghetti al pomodoro, bagni in mare e panni stesi ad asciugare al sole. Il look? Abiti ampi e leggeri, camicie con maniche arricciate, corpetti, gonne lunghe e svolazzanti, pantaloni alla caviglia. Via libera a rosso, bianco, verde, blu e azzurro nelle varie sfumature, avorio, crema, rosa tenue e giallo pastello.