Crawly possessed: il bizzarro trend TikTok che sta conquistando i centri commerciali

Negli ultimi tempi uno stravagante trend chiamato “crawly possessed” sta guadagnando popolarità su TikTok, scatenando reazioni di stupore e confusione. Se non vi vi è ancora apparso nella bacheca dei “Per te”, sappiate che potrebbe farlo presto e addirittura potrebbe capitarvi di incrociare la nuova tendenza anche dal vivo, direttamente nella realtà, magari durante una sessione di shopping natalizio in un centro commerciale. Questa insolita moda coinvolge infatti gruppi di ragazzi e ragazze che, in modo coordinato e teatrale, si muovono gattonando tra le vetrine oppure all’interno dei negozi, dando vita a scene surreali che diventano subito virali sui social media.

L’origine di “crawly possessed”

Il fenomeno ha avuto origine a Varsavia, in Polonia, come racconta The Tab, ma ha rapidamente conquistato il Regno Unito, propagandosi attraverso video con milioni di visualizzazioni su TikTok, e ora si sta diffondendo anche negli altri paesi. Il nome “crawly possessed” deriva dall’inglese e si traduce “posseduti che gattonano”, una descrizione appropriata per questa strana pratica di strisciare per terra nei negozi.

Questi gattonamenti organizzati sembrano essere il risultato di un vero e proprio movimento, un “culto” come lo definiscono gli stessi partecipanti nel profilo TikTok. La pagina principale del trend si chiama essa stessa @crawly_possessed e conta quasi 460.000 follower (due settimane fa erano 400.000) e 28,5 milioni di ‘Mi piace’: i consensi aumentano di giorno in giorno, facendo crescere sempre più questa sorta di comunità virtuale.

Mood inquietante e azioni provocatorie

Ciò che rende questo trend ancora più stravagante è l’atmosfera inquietante che lo circonda, come la colonna sonora che accompagna i video. Come detto, i partecipanti si autodefiniscono una “setta”, invitando le persone a unirsi a loro per “distruggere i propri limiti, protestare contro la società e diventare ossessionati” dal movimento. La descrizione ambigua della pagina include anche un link per effettuare donazioni a sostegno della “causa”.

Attraverso i video che li ritraggono in azione, gli organizzatori del trend cercano di reclutare sempre più adepti, organizzando appuntamenti collettivi in fast food e centri commerciali per mettere in atto i loro “raid”. Il tutto è presentato come una forma di ribellione contro l’ansia sociale e un modo per vivere “nel culto insieme”. “Le nostre incursioni sono energia pura. L’ansia sociale sta lontana da noi. L’abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme”.

E così, quando arriva il momento, i partecipanti si mettono a gattoni e si allineano in fila indiana, oppure a coppie, dando vita a una specie di millepiedi umano che comincia a muoversi velocemente tra gli scaffali dei vestiti, davanti agli occhi increduli di commessi e clienti.

Le reazioni degli utenti

Le reazioni social a questo particolare trend sono variegate. Gli utenti commentano in modo diversificato: dall’ironico all’imbarazzato, fino al contrariato. Alcuni scherzano sulla crescita della “gang”, altri chiedono il motivo di tale comportamento. C’è chi lo considera un’intrigante espressione di creatività e chi lo vede come comportamento eccentrico e incomprensibile, forse anche pericoloso.

Crawly possessed: trend pericoloso?

Il movimento sembra essere determinato nel suo intento, invitando i follower a partecipare a un server Discord (piattaforma statunitense che permette videochiamate, chat istantanee e condivisione di contenuti) e a un canale Telegram ufficiale, dove viene annunciato misteriosamente: “Presto arriverà qualcosa che non avete mai visto prima”.

Comunque vada a finire, certo è che “crawly possessed” è un fenomeno bizzarro che mostra ancora una volta come i trend sui social media possano prendere forme sorprendenti e inaspettate…