Se lo chef stellato deve agganciarsi a un tiktoker: il caso Bruno Barbieri-Rafael Nistor

Anche per i vip la strada del successo su TikTok può essere in salita. L'idea di Bruno Barbieri? Fare sticht con Rafael Nistor

Ci sono personaggi che sbarcano su TikTok e raccolgono centinaia di migliaia di follower senza fare praticamente nulla, forti e sicuri della fama che li precede, per esempio Zerocalcare. E poi ce ne sono altri, comunque super vip, che invece forse hanno paura di un flop su questo social network così giovanile e trendy e allora vanno in cerca di un aiutino. Sarà forse andata così anche per lo chef e personaggio tv Bruno Barbieri, che durante la sua carriera è stato insignito di ben 7 stelle Michelin? Forse il giudice di Materchef temeva che questo suo firmamento culinario non sarebbe comunque bastato ad attirare un numero sufficiente di tiktoker e ha pensato bene di mettersi un paracadute, che risponde al nome di Rafael Nistor, noto foodtoker con 8.5M follower e 177M like.

Le ricette della coppia Bruno Barbieri – Rafael Nistor

Barbieri, duettando con uno dei video del giovane cuoco, si è complimentato col ragazzo per le sue ottime capacità nella preparazione dei dolci: “Rafael c’hai una mano pazzesca.

Secondo me sei un pasticciere! Grande! Ottimo”, ha detto. Da lì il passo è stato breve: “Rafael, ti ho scoperto sul web, sei una persona fantastica. Sei veramente fortissimo! Ho un’idea: perché non ci facciamo un video insieme? Facciamo qualcosa per i nostri fan, per TikTok. Sarebbe veramente fantastico! Dai!”.



Ecco qui, allora, una serie di ricette preparate in tandem, dall’uovo nell’uovo alla millefoglie di manzo, passando per gli spaghetti alla chitarra. Ma chi è il giovane che è riuscito a conquistare chef Barbieri, che da parte sua può contare “solo” su 1.4M follower e 15.1M mi piace?

Chi è Rafael Nistor

Classe 1999, Rafael Nistor è nato in Romania, ma si è traferito in Italia quando aveva 9 anni e vive a Milano.

Ha studiato all’istituto alberghiero e, dopo il diploma, ha lavorato in due ristoranti del capoluogo lombardo. Tra i suoi idoli, lo chef Carlo Cracco, oltre a Bruno Barbieri, of course. Il successo dei suoi video? Ricette dal montaggio velocissimo, che finiscono tutti con un assaggio in diretta e poi l’immancabile giudizio che lo ha reso famoso, “Ottimo!”. Questo è anche il titolo del suo primo libro, in uscita il 25 ottobre (ed. Rizzoli): “Ottimo! Ricette facili, gustose e contro lo spreco con gli ingredienti che tutti abbiamo in casa”.

Sulla sua pagina TikTok, infine, si possono vedere non solo gli stitch con Bruno Barbieri, ma anche quelli con Guido Mori (@ilmori) che spesso lo mette nel mirino delle sue critiche gastronomiche.