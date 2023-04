Zonda, l’ultimo singolo di Lazza: testo e video

Il nuovo mese ha già portato una novità in campo musicale con l’uscita dell’ultimo pezzo di Levante. Risale invece al 31 Marzo l’ultimo singolo di Lazza, dal titolo Zonda. Un pezzo a cui ha lavorato moltissimo, sfruttando il successo ottenuto dopo Sanremo 2023, grazie al secondo posto ottenuto.

Zonda, il testo dell’ultimo singolo di Lazza

La partecipazione a Sanremo 2023 è stata sicuramente di buon auspicio per Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini. Il rapper classe ’94 è riuscito a farsi conoscere con la sua Cenere, esibendosi su uno dei più importanti palcoscenici. Ecco allora che ritorna con un nuovo singolo, dal titolo Zonda. Un pezzo che regala una botta di adrenalina ma che si presenta, al contempo, crudo e duro, caratteristiche del primo disco di Lazza. L’obiettivo è quello di ripartire dopo aver già fatto la “storia”.

Canzone molto ritmica e veloce, che trasporta l’ascoltatore. In circa 24 ore l’artista milanese ha raggiunto più di 202.000 visualizzazioni su YouTube.

Di seguito il testo del brano:

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Uh)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l’ombra, ombra

[Post-Ritornello]

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Nuova la mia cinta, nuova la weed, fra’, nuovo Patek (Nuovo Patek)

Siamo nello spazio come Star Trek se premo start rec (Woo)

Ho il flow di una bomba, bomba, non serve tu lo dica (Dica)

Corro su una Zonda, Zonda, Pagani Ludovica (‘Vica) (Uh)

‘Sti rapper gold finger, finger

Sono tipe mancate, cate (Ehi)

Chizzo tr**e col filler, filler

Chiudo con due mandate (Ah)

Date un prеmio a queste gold digger, diggеr

Per rifarsi le chiappe (Ah)

Chi ha pensato a come condirle

Dirle, vorrei si presentasse

Okay, fra’, voglio una vita esentasse

Come se mi costasse in meno

Sto uscendo dal club con il cachet (Via)

Sul sedile del passeggero

Fingevo che mi interessasse

Parlo poco fra’, ma se devo (Eh)

Corro e si fotte il semiasse

Sembra che non andasse il freno

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Woo)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l’ombra, ombra

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Culo su una Zonda, Zonda, scapperò di lì a poco (Uau)

Sembra il party di Donda, Donda, tutto che pija fuoco (Grr-pah)

O ti prendi la colpa, colpa, o, fra’, non ti alzare proprio (No)

Flow ti sembra di Londra, Londra, ma è di Piazzale Cuoco

Okay, Zzala, fra’, tira i fili (Pew)

Rido di ciò che mi vuoi fare (Ahah)

Noto anche come primo in FIMI (Primo)

Tu invece sei il primo infame

Non rispetto ‘sti quattro scemi (No)

Neanche a chi si accontenta di

Un bel contratto di quattro zeri (Fra’)

E qualche dose di Fentanyl

Fra’, finirò dentro un obitorio se le gente non urla più (Più)

Al tuo show c’è mezzo oratorio

Al mio c’era mezza curva sud (Sud)

Ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu (Blu)

La coscienza da mesi interi che è in giro per un puttantour (Uh)

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Woo)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l’ombra, ombra

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Yo, lil’ bih, it’s NKO on beat

