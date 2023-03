Aspettiamo mattina, l’ultimo singolo di Aiello: testo e video

Il mese di Marzo ha regalato moltissime novità musicali e decide di chiudere in bellezza. Arriva l’ultimo singolo di Aiello, dal titolo Aspettiamo mattina. Il video, lanciato su YouTube poco più di un’ora fa, si sta già facendo largo tra gli ascoltatori.

Il 31 Marzo presenta così un nuovo brano.

Aspettiamo mattina, il testo dell’ultimo singolo di Aiello

A concludere in bellezza il terzo mese di questo 2023 è Antonio Aiello, conosciuto con il nome di Aiello. Il calabrese classe ’85 ritorna in grande spolvero presentando il suo nuovo singolo: si tratta di Aspettiamo mattina. Una canzone che narra forse la tematica più “banale” di tutte, ovvero quella dell’amore, ma con una chiave poetica, dolce, travolgente. Un sentimento che, nonostante le difficoltà e il tempo passato, è pronto a non perdersi e a vincere contro tutto e tutti.

Un ritmo semplice, con la chitarra che accompagna la voce dell’artista.

Di seguito il testo del brano:

Come scrivo una canzone senza una storia d’amore?

Come si può fare sesso senza fame dell’eccesso?

portami a Londra oppure al mare

basta che insieme torniamo a cantare

Vieni qui senza dire una parola al vento

come se non sentisse il tuo fiato in silenzio

vieni qui se hai coraggio

se hai amore per me

Ho aspettato troppo tempo

e adesso il tempo ci prende in giro

ho aspettato un inverno

adesso è il sole sul comodino

il mio motore è spento vieni a mettere benzina

ti giuro che ti porto sulla strada in collina

ti chiamo Stellina, aspettiamo mattina

Mi dici che non puoi che oramai non ti fidi più di me

mi dici non sai la casa dov’è la casa non c’è

allora dimmi come posso farti ricordare dell’amore

ti fidi di me?

Ti porto con me, ti porto altrove

Vieni qui, hai le chiavi e non serve il permesso

vieni qui, io non parlo stavolta ti sento

resta qui se hai coraggio

se hai amore

Ho aspettato troppo tempo

e adesso il tempo ci prende in giro

ho aspettato un inverno

adesso è il sole sul comodino

il mio motore è spento vieni a mettere benzina

ti giuro che ti porto sulla strada in collina

ti chiamo Stellina, aspettiamo mattina

Il video della canzone