Tempesta Ciaran in Italia: cos’è e dov’è prevista?

Tempesta Ciaran è in arrivo su molte Regioni della Penisola. Allerta alta su molte zone in questi primi giorni di Novembre.

Tempesta Ciaran: è in arrivo in Italia una nuova ondata di maltempo che porterà abbondanti piogge. Dunque, l’allerta meteo continua in questo inizio mese di novembre con instabilità diffusa su molte Regioni della Penisola.

Tempesta Ciaran in Italia: cos’è

Continua il maltempo ad insistere su molte Regioni dell’Italia. In particolare, è in arrivo la tempesta Ciaran: si tratta di un forte ciclone proveniente dalle Isole Britanniche. Dunque, dopo essere passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, raggiunge in queste ore proprio l’Italia. L’allerta meteo continua da giorni su Liguria, Toscana, Emilia Roma e Friuli Venezia Giulia in particolare.

Dov’è prevista

La tempesta ecco dove è prevista, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “L’intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici – osserva – Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell’alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l’aria fredda favorirà l’abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d’Aosta“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Venerdì 3 novembre, ultime precipitazioni sul Triveneto e sulle centrali tirreniche fino in Campania “e poi forti sulla Calabria tirrenica nella notte” aggiunge l’esperto. Nel corso del weekend altra perturbazione con “il fronte piovoso che avrà più o meno la stessa traiettoria del precedente e con effetti simili. Sabato dopo le piogge del mattino al Sud, il tempo peggiorerà al Nord a partire da ovest verso est con precipitazioni via via più forti, e raggiungerà pure le zone Tirreniche. Domenica, ancora maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà”.