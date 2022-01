Ruba un auto ma non si accorge che c’è un ragazzo che dorme dentro

Ruba un auto ma c’è qualcosa che non va. Il ladro si rende contro di non essere solo nella vettura ma ormai è troppo tardi. Incredibile ciò che successo.

Un uomo ruba un auto ma c’è qualcosa di strano. Il fatto è successo in Ohio e la notizia incredibile arriva direttamente dal dipartimento di polizia di Findaly. Secondo quando riportato dagli agenti, con tanto di post sui loro canali social ufficiali, un ladro avrebbe rubato un’auto da una concessionaria in pieno giorno ma questo nello specifico è avvenuto mentre sulla vettura rubata c’era un 19enne addormentato che si è accorto del fatto solo dopo un po’.

E in tutto ciò il ladro non ha avuto nessuna esitazione.

Il lungo inseguimento finito con l’arresto

La va vettura che era per la precisione un’Audi A4 era stata portata in una concessionaria per una permuta da due persone. Mentre una di loro è entrata nella struttura, l’altra (il 19enne) è rimasto in auto ma era in una fase di sonno. Nel frattempo, un uomo si è messo al volante dell’Audi ed è fuggito, con a bordo il giovane che si è svegliato successivamente per la paura.

Così il giovane non si è fatto prendere dall’ansia e ha iniziato a mandare messaggi per spiegare quanto accaduto e a inviare la propria posizione. Grazie a questi dati, la polizia è riuscita a rintracciare la vettura ed è iniziato l’inseguimento. Il ladro nonostante ci fosse un ragazzo in macchina ha continuato la sua fuga ma non per molto. Fortunatamente le forze dell’ordine sono infine riuscite a bloccare l’Audi, arrestando il malvivente che ora è accusato di una lunga serie di reati tra cui rapina aggravata, rapimento e furto di auto.