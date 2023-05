Chi sono gli Zero Assoluto: cosa si sa di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi

Molte volte nel mondo artistico si è soliti utilizzare dei nomi d’arte o degli pseudonimi. In campo musicale questo avviene quasi sempre, specialmente per le band. Ecco allora che viene da chiedersi chi sono gli Zero Assoluto, band formata da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.

Zero Assoluto, chi sono i membri della band

Gli Zero Assoluto sono in attività da diverso tempo, visto che il gruppo musicale si è formato nel “lontano” 1995. Dopo 28 anni sono così ancora uniti e pronti a regalare emozioni. La band è fatta di soli due artisti, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.

Il primo – Matteo – è nato a Roma il 28 Maggio 1978, il secondo – Thomas – è nato sempre a Roma il 24 Giugno 1977. Nonostante un anno di età, i due ragazzi si conoscono a scuola, frequentando entrambi il Liceo Classico “Giulio Cesare”. La loro conoscenza diviene sempre più profonda, poiché riescono a trovare una passione in comune, ovvero la musica. In più, a legarli è il tifo per la medesima squadra, la Roma. Nascono così gli Zero Assoluto, pronti a esordire nel 1999 con “Ultimo Capodanno”, primo singolo che vede la partecipazione anche di Totti (icona del calcio giallorosso).

Successivamente nel 2001 la band pubblica il brano “Come voglio”, che anticipa “Magari meno” e poi “Tu come stai”. Qualche anno dopo, nel 2004, giunge il loro primo disco intitolato Scendi. Canzone di riferimento è forse “Mezz’ora”, che trova ottimi riscontri.

Dopo la consueta gavetta arriva il vero successo, in una calda estate del 2005. La canzone che li porta a salire nelle classifiche – e negli ascolti – è “Semplicemente”, guadagnandosi due dischi di platino. Poi nel 2006 prendono parte al festival di Sanremo con il brano “Svegliarsi la mattina”. Da lì in poi cominciano ad affermarsi sempre di più.

L’inizio a rilento permette però ai due di conoscersi, di migliorare e di arrivare in cima.

I loro brani e gli album

La loro carriera rischia ormai di toccare il trentennio. A dimostrazione del loro ottimo rendimento è la lista dei dischi (ben sei) e degli innumerevoli singoli.

Di seguito tutti gli Album pubblicati:

Scendi (2004)

Appena prima di partire (2007)

Sotto una pioggia di parole (2009)

Perdermi (2011)

Alla fine del giorno (2014)

Di me e di te (2016)

Tra i singoli da ricordare, ci sono invece:

Ultimo capodanno (1999)

Mezz’ora (2004)

Semplicemente (2005)

Svegliarsi la mattina (2006)

Sei parte di me (2006)

Appena prima di partire (2007)

Meglio così (2007)

Per dimenticare (2009)

Grazie (2010)

All’improvviso (2014)

Un’altra notte se ne va (2014)

Di me e di te (206)

Da pochi giorni sono ritornati in grande stile, presentando Sardegna.