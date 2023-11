Gianni Sperti, chi è il ballerino e opinionista di Uomini e Donne: vita privata, carriera, età

Chi è Gianni Sperti, ex ballerino di Amici e noto opinionista di Uomini e Donne. Volto importante della tv italiana dagli anni Novanta, ha partecipato a molti programmi televisivi Mediaset. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gianni Sperti, vita privata e carriera dell’opinionista di Uomini e Donne

Nato a Manduria, in provincia di Taranto, il 12 aprile 1973, Gianni Sperti ha 50 anni ed è un noto personaggio televisivo, conosciuto soprattutto per la sua partecipazione ai programmi di Maria De Filippi. Cresciuto a Pulsano, si avvicina fin da piccolo al mondo della danza. Nel corso degli anni studia e si allena in ballo rock acrobatico, classico e moderno. Fa il suo esordio come ballerino televisivo nel 1995, all’età di 22 anni, nel corpo di ballo di La sai l’ultima? VIP. Negli anni successivi danza in molti altri programmi televisivi tra cui Stelle sull’acqua, Il grande bluff, Stelle a quattro zampe e Buona Domenica.

Nel 2005 Gianni Sperti partecipa alla seconda edizione del reality show La talpa, conquistandosi la vittoria finale. È sempre negli anni Duemila che si avvicina agli show di Maria De Filippi. È stato infatti uno dei ballerini professionisti di Amici dal 2006 al 2009. Inoltre, da oltre vent’anni, Sperti affianca Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne.

Vita privata: ha una fidanzata o un compagno?

In passato Gianni Sperti è stato sposato con la celebre showgirl Paola Barale. I due si conoscono sul set di La sai l’ultima? e convolano a nozze nel 1998. La coppia resta al centro del gossip per diversi anni, fino ad un burrascoso divorzio nel 2002. Ai tempi della separazione l’ex ballerino ha persino definito il suo matrimonio con Paola Barale “il più grande fallimento di tutta la vita”. Nell’ottobre del 2023 l’opinionista ha parlato con più serenità del rapporto con la sua ex: “Il mio matrimonio con Paola Barale è durato quattro anni, è stato un periodo intenso della mia vita e lei sicuramente mi ha aiutato molto perché ci siamo conosciuti in un periodo in cui io mi sentivo molto insicuro. Poi, però, la storia è finita, ci siamo separati e mai più incontrati o sentiti. È vent’anni che non ci parliamo e devo dire, comunque, che non ci siamo mai cercati”.

Sperti ha spesso dichiarato di sognare la paternità, ma nel corso della sua vita non ha mai avuto figli. Secondo alcune voci la questione figli è uno dei motivi che ha portato al divorzio con la showgirl, che affermava di non sentirsi pronta. Altre indiscrezioni parlano invece della presunta omosessualità dell’ex ballerino come una delle ragioni principali dietro la loro rottura. Da parte sua Sperti non si è mai sbottonato al riguardo: “Se sono omosessuale? Non lo dirò mai, può essere vero come no, ma questo sarebbe come mettermi un’etichetta e io le ho sempre odiate. Quindi no, non lo dirò mai”. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di una sua nuova fiamma, ma non si son mai trovate informazioni circa la sua identità.