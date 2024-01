Avanti Popolo, gli ospiti del 23 gennaio e la risposta della De Girolamo a Fiorello

Avanti Popolo arriva con un nuova puntata in prima serata martedì 23 gennaio 2024 su Rai 3 con la conduttrice Nunzia De Girolamo.

Avanti Popolo, gli ospiti del 23 gennaio

Avanti Popolo arriva con una nuova puntata in prima serata martedì 23 gennaio 2024. Si partirà dall’intervista al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. L’ampia pagina politica prosegue quindi con il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in collegamento, e i giornalisti Tommaso Labate e Davide Vecchi. Inoltre, per l’occasione dei 70 anni della Rai, sono previsti gli interventi nella seconda parte della serata di Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo

La risposta della De Girolamo a Fiorello

Fiorello e Biggio, intanto, hanno ironizzato sulla chiusura del programma: “Popolo della De Girolamo, sappiamo che chiuderanno Avanti Popolo. Lo chiuderanno dopo Sanremo, perché non chiuderlo prima? Prima!”.

La risposta di De Girolamo non si è lasciata attendere e la conduttrice si fa vedere dietro la porta chiusa che conduce allo studio del programma tv. “Aprite! Aprite! Ma che mi avete chiuso?”, si chiede De Girolamo mentre batte con le mani sulle porte. Poi il messaggio ironico: “”Attento Fiore…il prossimo potresti essere tu”.

