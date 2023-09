X Factor 2023, anticipazioni dell’ultima puntata di audizioni: chi arriverà al bootcamp?

X Factor 2023, le anticipazioni dell’ultima puntata di audizioni: chi conquisterà il bootcamp? Si chiude questa sera la prima fase del talent show: chi riuscirà a strappare tre sì a Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan?

X Factor 2023, le anticipazioni dell’ultima puntata di audizioni

Questa sera, giovedì 28 settembre, va in onda l’ultima puntata di audizioni di X Factor 2023. Ultima chance per i tanti giovani artisti in gara quest’anno per accedere alla seconda fase del talent show, il bootcamp. Come al solito sarà Francesca Michielin a presentare i talentuosi concorrenti ai severi giudici della competizione, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, in cerca degli artisti più validi e promettenti. L’unico modo di accedere al bootcamp è un’esibizione convincente, abbastanza da ottenere almeno tre sì dai giudici.

Quale sarà il tema di quest’ultimo blocco di audizioni? Nella puntata di stasera al centro di tutto ci saranno i “Mostri sacri” della musica internazionale, come James Brown e Nina Simone, oltre che tanti brani inediti ed esibizioni sorprendenti. Si parla anche di una promettente girl band, che potrebbe aver attirato l’attenzione dei giudici. Cos’altro ci aspetta in queste ultime audizioni?

Cosa succede dopo le audizioni, come funziona il bootcamp?

Una volta concluse le audizioni, i concorrenti approvati da Fedez & Co. accoglieranno i giovani concorrenti in un bootcamp della durata di due settimane. Gli artisti che hanno superato le audizioni verranno divisi in quattro gruppi, uno per giudice, e si sfideranno per guadagnarsi un posto nel suo rooster. Il bootcamp porterà alla selezione un quintetto di concorrenti partecipare all’ultima fase del casting, la Home Visit, in programma per il 19 ottobre. Solo a questo punto ogni giudice prenderà una decisione definitiva e ne selezionerà tre per la fase finale Live del programma.

