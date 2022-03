Francesca Fioretti: Davide Astori, nuovo fidanzato, figlia, libro

Francesca Fioretti è stata compagna di Davide Astori, ex calciatore e capitano della fiorentina che si è spento il 4 marzo 2018. A distanza di anni dalla morte del marito, ha scritto un libro per raccontarlo e raccontarsi. Ma oggi Francesca Fioretti ha un nuovo fidanzato?

Francesca Fioretti e Davide Astori

Francesca Fioretti e Davide Astori erano una coppia molto affiatata e felice, tanto che assieme avevano avuto anche una figlia, Vittoria.

Influencer e modella di successo, ex concorrente del Grande Fratello, oggi Francesca sta provando a ripartire dopo il pesante lutto che ha coinvolto il papà della sua bambina e torna a parlare del grande dolore che ha provato quel giorno di quattro anni fa. Il suo compagno Davide, infatti, era stato trovato morto nella sua camera d’albergo prima della partita prevista contro l’Udinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

Figlia

La figlia di Francesca Fioretti e Davide Astori, Vittoria Astori, è stata anche lei colpita dal pesante lutto della morte del padre. Oggi la mamma Francesca, quattro anni dopo la morte di Davide, spiega come ha passato con la figlia questo brutto momento. “Dal primo giorno della nostra nuova esistenza, ho deciso che non avrei mai mentito a Vittoria, che non l’avrei mai illusa, che le avrei sempre detto la verità” ha fatto sapere all’interno delle pagine del suo libro.

Libro

Francesca ha recentemente pubblicato un libro dove affronta anche la morte di Davide Astori e alcune pagine del suo libro Io sono più amore sono molto toccanti. “Il giorno in cui Davide è morto, mi sono ritrovata in una macchina da Firenze a Udine senza davvero comprendere cosa stesse accadendo. È stato un viaggio infinito, surreale. Volevo solo tornare a casa e aspettarlo per cena e invece ero in un’automobile in compagnia di persone che non avevo mai visto prima.

Quando sono entrata nell’obitorio, Davide era disteso su un lettino al centro della stanza. Le pareti erano fredde, le luci erano fredde, l’aria era fredda, l’alluminio del lettino era freddo. Era bellissimo, sembrava semplicemente dormire”.

Francesca Fioretti fidanzato

La vita però va avanti, anche dopo un lutto così duro e importante. La stessa Francesca lo sa e sta provando a ripartire. Nel febbraio del 2021, il settimanale Chi l’ha fotografato Francesca in compagnia di Aleksandar Kolarov, ex giocatore della Lazio e Manchester City.

Sarà davvero lui il nuovo fidanzato e il nuovo amore da cui ripartire?