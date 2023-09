Morgan contro Ambra Angiolini, attacco furioso: “Oca, non sai fare niente”

Morgan contro Ambra Angiolini durante la puntata di X-Factor. Parole dure da una parte e dall’altre anche se l’ultimo affondo pesante è stato quello di Morgan contro l’attrice e giudice del reality Ambra.

Morgan contro Ambra Angiolini

Continuano le scintille tra Morgan e Ambra Angiolini nell’edizione 2023 di X-Factor. Il primo affondo è arrivato da Ambra che quasi scocciata ha commentato così le uscite di Morgan: “Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!”.

L’attacco furioso: “Oca, non sai fare niente”

L’attacco di Morgan sarebbe stato molto duro ed offensivo: “Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Perché stai qua?! Sei solo un’oca!”, avrebbe detto il cantante contro l’attrice e giudice del reality. Poi, ha sbottato e continuato a sbraitare: “Sembrava indemoniato – racconta la fonte – e ha continuato a sbraitare contro di lei finché non ha lasciato lo studio e a un certo punto tutti abbiamo pensato che non sarebbe più tornato. Più che altro, non sai che palle! Già le registrazioni durano ore, questa interruzione ha allungato il brodo per un tempo che sembrava infinito”.

Poi, un battibecco sull’esibizione del giovane Alessandro Antonini, in arte Mede. “Non si può lasciare la convinzione che una canzone debba essere come questa… Altrimenti, cosa? I film devono essere tutti dei cinepanettoni di Natale? Se un giovane regista uscito da una scuola di cinema mi fa un film di Vanzina, io glielo dico: ‘Ragazzo, guardati Kieślowski e smettila di fare il successo di Natale!’. Detto ciò, sei bravissimo, e tu qui dentro, probabilmente molto più di altri, avrai qualcosa da dire, però, ribadisco: questa roba qui è una cosa da chi non ha cultura”, ha commentato Morgan.

Poi, ecco la risposta di Ambra: “Comunque i film di Vanzina non è mica facile girarli. Non è che quello che piace a tutti è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani sia necessario andare contro quello che piace a tutti quanti”.