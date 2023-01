Wanda Nara risponde alla moglie di Keita dopo l’attacco subito

Wanda Nara ha risposto agli attacchi della moglie di Keita Balde. Ormai, ultimamente, il gossip argentino e non solo ha preso di mira la vita privata della showgirl argentina che ovviamente non passa mai inosservata, soprattutto sui social.

Wanda Nara risponde alla moglie di Keita

Wanda Nara ha risposto direttamente agli attacchi ricevuti nelle scorse ore dalla moglie di Keita Balde. Raggiunta da alcuni giornalisti all’uscita di uno spettacolo teatrale a Buenos Aires, la showgirl argentina ha così risposto alla domanda spinosa su Keita Baldé: “Sciocchezze senza fondamento”. Inoltre ha aggiunto di non sapere nulla circa una sua conduzione di Masterchef in Argentina. “Non ne so niente, lo sto scoprendo ora”, ha rivelato.

Intanto, in uno dei suoi scatti sexy, pubblicati su Instagram, la bella argentina ha scritto che in questo momento sta pensando solo a se stessa. Così ha fatto un’altra volta il pieno di like con la condivisione hot. Qualcuno, però, ha pensato bene di commentare così: “Sì pensi a te stessa e al marito delle altre. Per fortuna che in estate ti lamentavi del (presunto) tradimento di Mauro”.

L’attacco della moglie di Keita Balde

Tuttavia, le parole di Simona, ,moglie di Keita, sono state molto duro contro la showgirl argentina. Con una storia su Instagram ha lanciato chiare accuse e offese nei suoi confronti. Prima ha commentato il rapporto malsano che ha l’ex coppia Wanda e Icardi. “Vivono di queste notizie. Non vogliamo averci niente a che fare. Vivono così e ti fanno saltare la testa. Sono come bambini. Non vogliamo che i nostri nomi siano menzionati e accostati a loro ” ha detto Simona. “Ciò che accade a noi oggi può accadere a qualcun altro domani. Come puoi pensare di dire una cosa del genere?”. Poi, ecco l’attacco molto duro contro Wanda. “Esistono donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche“.

