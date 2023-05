Nuova Zelanda, incendio in un hotel: già sei morti e diversi dispersi

In Nuova Zelanda un incendio in un hotel ha portato ben sei persone a perdere la vita. Sono tanti invece i dispersi.

Negli ultimi giorni si è tornati a raccontare di spiacevoli episodi, che hanno comportato molte vittime, tra decessi e feriti. In Nuova Zelanda un incendio in un hotel ha portato ben sei persone a perdere la vita.

Inendio in un hotel della Nuova Zelanda: bilancio tragico

Da diverso tempo non si sentiva parlare di incendi e di episodi così spiacevoli, anche negli ultimi giorni si sono registrati alcuni casi che hanno causato alcuni decessi. Dal ciclone Mocha (ancora in corso) a incidenti di vario tipo, giungendo ad un altro evento di cronaca che tocca un paese dell’estero.

Si tratta della Nuova Zelanda, luogo in cui si è registrato un incendio all’interno di una struttura ricettiva. Precisamente a Wellington, luogo nel quale un hotel ha preso fuoco. A intervenire, per arrestare le fiamme, sono stati i vigili del fuoco. Tempestivi come sempre, sono riusciti a “limitare” la forza dell’incendio, anche se si possono già contare sei morti.

Il bilancio si fa poi più tragico se si pensa che ci sono alneno 30 dispersi, con i pompieri che stanno ancora lavorando. A dichiarare il resoconto delle vittime è stato Chris Hipkins, primo ministro neozelandese. I clienti sono stati anche presi di sorpresa, dato che l’incendio ha avuto origine durante le ore della notte, facendo svegliare con un sussulto tutti i presenti. Le cause non sono ancora note e su ciò indagano le forze dell’ordine.

La struttura, vittima di questa tragica vicenda, non è così grande e ha infatti una capienza massima di 92 persone. Fino a questo momento, però, non si sa ancora quante fossero le persone presenti all’interno dell’edifico. Ciò di conseguenza non permette di avere un quadro preciso tra morti, feriti e salvi. Si sa però che circa 52 persone hanno avuto la meglio contro le fiamme, sopravvivendo all’incendio.

