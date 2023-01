Wanda Nara e Keita Balde stanno insieme? Dopo le accuse di Icardi arriva anche la stampa argentina

Wanda Nara e Keita Balde potrebbero essere protagonisti di una nuova storia d’amore. Dopo le parole sui social di Icardi che davano la notizia di questa love story e per avvisare anche la moglie di Keita, sono arrivate anche le accuse della tv argentina.

Wanda Nara e Keita Balde stanno insieme?

Wanda Nara non smette mai di alimentare il gossip di nuovi emozionanti ed incredibili capitoli. L’ultimo parla di un suo legame con l’ex giocatore dell’Inter Keita Balde. I due, e lo si scopre attraverso i social, si trovano a Dubai nello stesso periodo. Potrebbe essere solo una coincidenza.

Nei giorni scorsi, Icardi aveva lanciato la notizia attraverso una storia di Instagram: “Ti risparmio il chiarimento di domani mattina, così hai tempo per altre cose… Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico). Ti pubblico soltanto la chat di questa notte con questa ragazza e voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina. Terza e ultima cosa, stai tranquillo che dal mio ambiente nessuno ti contatterà mai e se succede ti autorizzo a pubblicare le prove, ma che siano migliori di quelle che hai per trattarmi da bugiardo e per tutto quello che dai per scontato“.

Dopo le accuse di Icardi arriva anche la stampa argentina

Dopo gli avvertimenti di Icardi, sono arrivate anche le accuse della stampa e televisione argentina. “La collana che ha la moglie di questo giocatore è la stessa di Wanda Nara”, ha detto Luli Fernandez, conduttore del talk show argentino. “È come se fosse un trifoglio verde, è una collana Louis Vuitton. Quello che Wanda ha indossato nell’ultimo mese e mezzo è nero”.

“È qualcosa di molto comune per gli uomini che quando vogliono conquistarti, regalarti la stessa cosa che hanno dato ad altre donne”, ha detto l’avvocato Paula Varela, che ha aggiunto: “Ha cambiato il colore in questo caso”.