Wanda Nara come sta? Accompagna Icardi a Istanbul e rivela le sue condizioni fisiche

Wanda Nara come sta: la showgirl argentina ha aggiornato sui social sulle sue condizioni di salute. In queste settimane si è parlato di una possibile diagnosi di leucemia soprattutto dopo il ricovero in ospedale.

Wanda Nara come sta?

Wanda Nara sta affrontando un periodo particolare riguardo la sua salute. La showgirl bionda era stata ricoverata in ospedale per un malore qualche settimana fa. Il sito internet Gossipeame aveva scritto sul proprio profilo social: “Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”. Poi, le notizia ufficiali sono arrivate dal padre della showgirl Andres Nara che aveva confermato che la figlia è tornata a casa dopo “esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”. Il suo messaggio arriva su Instagram: “Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa“

Accompagna Icardi a Istanbul e rivela le sue condizioni fisiche

La Wanda ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, rispondendo a chi le chiedeva del suo viaggio in Europa. In realtà, ha accompagnato Icardi che ha firmato ufficialmente con il Galatasaray. “Non vado a fare nessun trattamento in nessun paese” ha scritto su Instagram rispondendo ai dubbi dei fan preoccupati per la sua salute. “Vado per accompagnare Mauro”.

“La verità è che sto bene. Sono state dette diverse bugie. Parlano e dicono cose non vere senza considerare che parlano della vita degli altri”. “La verità è che continuiamo a vivere la stessa vita di sempre, lavoriamo, mangiamo fuori”. Inoltre, ha aggiunto che “la diagnosi non era così grave come avevano detto all’inizio”.

