Costantino Vitagliano oggi, chi è l’attore ex tronista: moglie, figli, cosa fa

Costantino Vitagliano oggi, chi è l’attore ed ex tronista. Noto personaggio televisivo negli anni Duemila, è stato per anni il simbolo di Uomini & Donne. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Costantino Vitagliano, cosa fa l’attore ed ex tronista

Nato a Milano il 10 giugno 1974, Costantino Vitagliano ha 48 anni ed è un personaggio televisivo sicuramente noto agli appassionati della tv degli anni Duemila. Fa le sue prime apparizioni sul piccolo schermo a livello locale, come valletto in alcune trasmissioni di Antennatre e altri canali lombardi. Fa poi il botto a livello nazionale nel 2003, grazie alla sua partecipazione a Uomini & Donne di Maria De Filippi. Proprio grazie al noto dating show di Canale 5 Costantino comincia a farsi conoscere in tutto il paese, prima come corteggiatore di Lucia Pavan e poi come tronista. La sua relazione con la corteggiatrice Alessandra Pierelli diventa costante argomento di resoconti e discussioni a Buona Domenica fino al 2005.

Negli anni successivi, Vitagliano si afferma come modello ma anche come attore, sebbene con scarsi risultati. Continua poi ad apparire in televisione in diversi ruoli. Nella stagione 2006-2007 è uno degli inviati di Stranamore. In seguito appare come ospite e opinionista a Quelli che il calcio, per poi tornare stabilmente in studio a Uomini & Donne. Negli anni è inoltre spesso ospite a Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. Partecipa anche ad alcuni reality e game show come concorrente. Tra questi ricordiamo la sua partecipazione a Dimmi la verità, Baila! e una breve esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016, durante la quale viene eliminato per primo.

Cosa fa oggi dopo il successo in tv?

Oggi, la carriera televisiva di Costantino si è un po’ raffreddata, come spiega in una recente intervista a Il Messaggero: “Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche“. Oggi Costantino lavora ancora come modello, sebbene non con i ritmi forsennati di un tempo: “Se posso uso ancora la mia immagine, ma ho già 25 anni di contributi e potrei anche andare in pensione. Continuo ad andare in palestra, mi curo. La verità è che il mondo che ho vissuto io non c’è più. Non c’è posto per quella tv. E non c’è posto per quelli come me in tv. Mi attaccano ancora sul web? Non mi importa. Vengo dalla strada, ho vissuto 16 anni nelle case popolari. Ho voluto più di quello che avevo: direi che mi è andata bene“. Si è inoltre costruito una carriera come formatore di personal shopper, ovvero assistenti per gli acquisti per persone benestanti.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Dopo della fine della sua relazione con Alessandra Pierelli, Costantino ha frequentato per un breve periodo Linda Santaguida. Nel 2013 ha una relazione seria di un anno con Elisa Mariani, modella svizzera e madre di sua figlia, Ayla. Nel 2020 alcune voci di corridoio lo vedevano fidanzato con Luba Mushtuk, ballerina e coreografa di origine russa. Vitagliano appare spesso in compagnia della figlia sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 544mila follower.