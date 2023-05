Sampdoria, cessione vicina agli sceicchi: arriva la smentita di Ferrero

Sampdoria, cessione vicina secondo le ultime voci che circolano in queste ore. La notizia sarebbe l’interessamento degli sceicchi che con una serie di gruppo potrebbero investire nel club ligure. Tuttavia, è arrivata la smentita di Massimo Ferrero che aspetta di ricevere offerte ufficiali ma soprattutto di parlare direttamente e personalmente con chi è davvero interessato al club.

Sampdoria, cessione vicina agli sceicchi

Notizia dell’ultime ore danno vicina la cessione della Sampdoria alla Aser Ventures di Andrea Radrizzani e alla Gestio Capital del suo socio Matteo Manfredi, appoggiati dal QSI, il Qatar Sports Investment, presieduto da Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, amico personale dell’emiro del Qatar Tamin bin Hamad Al Thani (la massima autorità politica del Paese del Golfo) che presiede il fondo sovrano qatariota Qatar Investment Authority, della quale QSI è l’appendice sportiva. L’Equipe ha dato forza alle voci ipotizzando che il duo Radrizzani-Manfredi possa entrare in società come minoranza.

Arriva la smentita di Ferrero

Massimo Ferrero ha smentito le voci di mercato che ruotano intorni agli sceicchi nell’intervista rilasciata Il Secolo XIX. «Sto offrendo tutta la mia disponibilità a trovare un accordo il più in fretta possibile per definire e risolvere il futuro della Sampdoria. Gli interessati però si facessero vivi. Non lo hanno fatto finora con me e per quanto ho sentito nemmeno con il trustee Vidal. Io non vedo l’ora di trovare una soluzione “possibile”». Poi, ha aggiunto: «Ma se c’è qualcuno che pensa o dice di potersi prendere a breve la Sampdoria escludendo completamente me e il trustee Vidal contro l’interesse dei creditori dei concordati romani, in primis l’erario, commette un grave errore. Oltreché un atto per alcuni profili illecito». Mentre il presidente Lanna ha dichiarato che «nessuno è in vantaggio. Vedremo chi proporrà le condizioni migliori».

