C’è posta per te, ultima puntata: anticipazioni e chi sono gli ospiti di Maria De Filippi

C’è posta per te arriva n prima serata su Canale 5 sabato 11 marzo 2023. Come ogni puntata, ci saranno personaggi vip ospiti di Maria De Filippi. Di solito sono due personaggi che vanno ad arricchire la serata. Il programma, da anni ormai, fa il record di ascolti e si conferma sempre. Alla conduzione c’è sempre la padrona di casa Maria De Filippi che per l’ultimo appuntamento ha pensato a due personaggi molto apprezzati nel mondo dello spettacolo e della musica. Ecco chi sono con la puntata che è possibile seguire anche su Mediaset Infinity.

C’è posta per te, ultima puntata: anticipazioni

C’è posta per te torna in prima serata su Canale 5 sabato 11 marzo 2023 per l’ultima puntata. La conduzione è sempre affidata a Maria De Filippi. I postini del programma sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e la new entry Giovanni Vescovo. Al centro ci sono sempre storie strappalacrime che mettono di fronte famiglie, ex amori o amici lontani. Da anni ormai, il programma Mediaset raccoglie sempre tantissimi ascolti, con record spesso che vengono superati.

Chi sono i super ospiti di Maria De Filippi

Per l’ultimo appuntamenti arrivano due ospiti speciali per arricchire la serata. Il primo è un collega ed amico della De Filippi: Gerry Scotti, conduttore da oltre 30 anni. Inoltre, il super ospite sarà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo: Marco Mengoni che continua ad essere uno dei cantanti più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo.

