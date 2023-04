Matteo Renzi è il nuovo direttore del giornale Il Riformista. La presentazione ufficiale è prevista per le ore 12 di mercoledì 5 aprile. Il leader di Italia Viva ha annunciato il suo nuovo ruolo sui canali social.

Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista: le sue prime parole

Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista”, ha dichiarato il leader di Italia Viva. Ad accogliere il neo direttore e spiegare le motivazioni di questa scelta è stato l’avvocato Alfredo Romeo, editore de il Riformista e de l’Unità: “Il Riformista invece tornerà alla sua vocazione originale liberal-democratica, garantista e pluralista, rappresentando tutte le idee costruttive che vanno dalla sinistra più moderata di ispirazione socialista e democratica, alle tradizioni popolari e quelle liberali, con uno sguardo fortemente rivolto al futuro del mondo .Per questo ho chiesto a una personalità italiana di grande spessore, come Matteo Renzi, di assumerne la direzione. E lui, generosamente, ha accettato”.

Poi, ecco come andranno avanti i due giornali: “L’Unità ed il Riformista saranno giornali diversi, in alcune cose anche contrapposti. Dialogheranno e combatteranno, per il pluralismo e per la crescita del paese – ha aggiunto Romeo – Penso che dal mese di maggio, quando tutti e due i giornali andranno a regime, la sinistra italiana potrà avere nuovo ossigeno, nuovo cuore, nuova anima. Lo stesso mi auguro per tutte le forze riformiste del paese ovunque collocate. Io sosterrò questo sforzo naturalmente nel pieno ed assoluto rispetto dell’ indipendenza di due direzioni così autorevoli”.

Dove seguire la diretta della presentazione

Alle ore 12.00 presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia in Via dell’Umiltà 83 a Roma è in programma la presentazione del nuovo direttore. Tuttavia, l’evento potrà essere seguito anche in diretta sui canali social del leader di Italia Viva, come lui stesso ha annunciato.