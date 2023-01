Il riscaldamento globale torna ad essere un tema che preoccupa, lo dicono gli ultimi dati sulla stagione estiva. L’estate del 2022, infatti, è stata la più calda mai registrata in Europa.

Riscaldamento globale, l’estate 2022 la più calda di sempre in Europa

Il 2022 è stato il secondo anno più caldo della storia in Europa e il quinto nel mondo mentre l’estate del 2022 è stata la più calda mai registrata in Europa.

Lo rivela il rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea. Uno studio che, in vista della lotta al riscaldamento globale, deve sicuramente mettere in allarme in primis i vari paesi dell’Unione Europea. Il rapporto, in particolare, rivela anche che nel mondo la temperatura media nel 2022 è stata di 1,2 gradi superiore rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900) e che è l’8° anno consecutivo di temperature superiori di 1 grado o più.

Inoltre, la concentrazione media dell’anidride carbonica nell’atmosfera nel 2022 è stata di 417 parti per milione, che corrisponde a 2,1 ppm in più rispetto all’anno precedente.

Gli obiettivi per i clima

Come è noto, il tema del riscaldamento globale è stato già discusso a livello di vertice tra Governi, ma i risultati sono ancora tutti da conseguire. La Cop26 di Glasgow ha fissato la soglia dell’aumento massimo della temperatura a 1,5 gradi rispetto alla media 1850-1900, mentre L’Accordo di Parigi prevede di mantenere la temperatura sotto 2 gradi.