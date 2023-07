Viva Rai2, Fiorello chiede scusa ai residenti di via Asiago e annuncia il futuro del programma

Viva Rai2, Fiorello ha risposto alle polemiche delle scorse ore sulla cancellazione del suo programma e le polemiche dei residente di via Asiago. Il conduttore ha chiesto scusa ai condomini e poi ha annunciato il futuro del programma.

Viva Rai2, Fiorello chiede scusa ai residenti di via Asiago

Viva Rai 2 è stato bloccato nel limbo nonostante un anno di grandi ascolti a causa delle proteste dei residenti di Via Asiago. Dopo un anno di brusche sveglie causate dal programma mattutino, i condomini ne hanno avuto abbastanza e hanno contestato aspramente la messa in onda del programma. Viva Rai 2 veniva trasmesso dalle 7:15 alle 8:00 ma, per forza di cose, le rumorose prove potevano cominciare anche un’ora prima. A questo si aggiungono la musica a tutto volume e la schiamazzante folla di fan sempre presente durante il “primo varietà in strada”. Una situazione che, di fatto ha reso la vita impossibile per i residenti. “Cercheremo di ragionare coi condomini di Via Asiago.“ -ha affermato l’AD della Rai Roberto Sergio– “Vogliamo trovare una soluzione che permetta a Rosario di riprendere questa trasmissione”.

Dopo ore e qualche giorno di troppo di polemiche, è intervenuto lo stesso Fiorello su Instagram, iniziando a chiedere scusa ai condomini di Via Asiago. “Non pensavamo che il programma prendesse quella piega, invece si è sviluppato e ci ha preso la mano col pubblico che arrivava da tutta Italia”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Annuncia il futuro del programma

Sempre su Instagram Fiorello ha parlato del futuro del programma: “Se il programma si farà comunque, non si farà a via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se la troveremo si farà, sennò Viva Rai 2 sarà solo un ricordo. Ma noi contiamo di trovare una bella location”, conclude.