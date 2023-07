Alla presentazione dei programmi e dei nuovi palinsesti Rai non c'è Fiorello con la sua "Viva Rai 2" che tanto ha macinato ascolti

Paninsesti Rai, Fiorello rimane fuori con “Viva Rai 2”: ecco perchè

Rosario Fiorello nei palinsesti Rai non è stato citato nella presentazione, cosa che la lasciato di stucco giornalisti e addetti ai lavori della televisione. A spiegare tutto è Roberto Sergio: “Rosario Fiorello ha fatto uno dei programmi di grande successo, una delle cose più innovative con una formula incredibilmente nuova, che abbiamo avuto la fortuna di poter avere a nostra disposizione”

“Serve accordo con i condomini di Via Asiago”

Fatta questa premessa, parlando dei palinsesti Rai si è compreso che Fiorello è rimasto fuori solo momentaneamente, ma la volontà della Rai è di inserirlo al più presto nei palinsesti. “Fiorello ha voglia di proseguire, ma in quella strada ci abitano delle persone e ci sono dei condomini. Cercheremo di ragionare coi condomini di Via Asiago per trovare una soluzione che permetta a Rosario di riprendere questa trasmissione”.

Viva Rai 2, quando è andato in onda il programma

Il programma di Fiorello “Viva Rai 2” di cui si sta discutendo è andato in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:00, per una durata di 45 minuti circa, in diretta su Rai 2. La volontà della Rai è confermarlo anche la prossima stagione.