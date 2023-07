Fiorello e Viva Rai 2, soldi ai condomini per continuare in via Asiago?

Soldi ai condomini per il ritorno di Fiorello e Viva Rai 2 in via Asiago. La Rai smentisce: "Ricostruzioni fantasiose".

La Rai vuole il ritorno di Fiorello e Viva Rai 2, soldi offerti ai condomini?

È ancora nebuloso il futuro di Fiorello e del suo Viva Rai 2, bloccato nel limbo nonostante un anno di grandi ascolti a causa delle proteste dei residenti di Via Asiago. Dopo un anno di brusche sveglie causate dal programma mattutino, i condomini ne hanno avuto abbastanza e hanno contestato aspramente la messa in onda del programma. Viva Rai 2 veniva trasmesso dalle 7:15 alle 8:00 ma, per forza di cose, le rumorose prove potevano cominciare anche un’ora prima.

A questo si aggiungono la musica a tutto volume e la schiamazzante folla di fan sempre presente durante il “primo varietà in strada”. Una situazione che, di fatto ha reso la vita impossibile per i residenti. “Cercheremo di ragionare coi condomini di Via Asiago.“ -ha affermato l’AD della Rai Roberto Sergio– “Vogliamo trovare una soluzione che permetta a Rosario di riprendere questa trasmissione”.

Negli ultimi giorni la Rai ha rinnovato gli sforzi per raggiungere un accordo con i residenti di via Asiago. Secondo un articolo di Repubblica, i legali della rete avrebbero persino proposto un compenso monetario: “Sergio incontrerà i legali dei residenti. Non possiamo perdere quel varietà per una bega di condominio e prevedere un’indennità non è un tabù“. Anche la tentazione dei soldi, tuttavia, non sembra essere abbastanza per i condomini, che non sono disposti a rinunciare alla propria tranquillità per un altro anno. “Dal 10 giugno finalmente riusciamo a dormire.” -spiega uno dei residenti- “Anche se ormai il mio corpo si è abituato a svegliarsi alle cinque e mezza per il rumore e mi capita ancora di alzarmi molto presto. Vorrei continuare a dormire anche l’anno prossimo, senza la trasmissione”.

La smentita della Rai: “Ricostruzioni fantasiose”

La Rai ha smentito categoricamente le voci sulla proposta di indennizzo con un comunicato stampa: “Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querelle Viva Rai2! – residenti di Via Asiago. Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via Asiago, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni”.

C’è spazio anche alla questione della pulizia della strada, secondo i residenti lasciata ogni volta in condizioni pessime dopo le registrazioni. La Rai ha negato queste accuse: “Quella parte di strada interessata, “incriminata” è stata sempre restituita alla cittadinanza, dopo ogni diretta, in perfetto stato. Spiace poi dover constatare che la popolarità del programma, autorizzato dalle autorità competenti a svolgersi in diretta in quel lembo di strada, ed il successo dell’idea di Fiorello vengano utilizzati per alimentare polemiche a danno di una produzione radiotelevisiva che ha visto milioni di italiani appassionarsi, divertirsi, iniziando oltre 100 giornate con il sorriso e il buon umore”.