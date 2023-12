Messa di Natale di papa Francesco: dove vedere e a che ora in tv

Messa di Natale con papa Francesco: il pontefice non rinuncia alle celebrazioni che sono in programma in questi giorni di grande attesa per i fedeli cristiani cattolici.

Messa di Natale di papa Francesco

Papa Francesco, nonostante le sue condizioni fisiche critiche, non rinuncerà alle celebrazioni in programma nel giorno della Vigilia, Natale e Santo Stefano. Per chi vorrà seguire le celebrazioni del Santo Padre lo potrà fare comodamente dal divano della propria casa.

Dove vedere e a che ora in tv

La Santa Messa con il pontefice andrà in onda domenica 24 dicembre alle ore 19:30 su Tv2000. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming sul canale YouTube di Vatican News e la pagina Facebook. Il giorno di Natale (lunedì 25 dicembre 2023), invece, sempre su Tv2000 andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbi, in diretta alle ore 12:00 dalla Basilica di San Pietro. Martedì 26 dicembre, invece, sempre alle 12:00 su Tv2000 sarà trasmesso l’Angelus con Papa Francesco.