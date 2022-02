Vittorio Matteucci: figli, moglie, vita privata, passioni, curiosità

Chi è Vittorio Matteucci? Quali sono le sue passioni e da dove arriva il suo successo anche in televisione?

Vittorio Matteucci è un cantante e attore italiano che ha origini livornesi. Conosciamolo meglio.

Chi è Vittorio Matteucci

Vittorio Matteucci, nato il 27 maggio 1963 a Livorno, ha 58 anni e si è sempre distinto per la sua passione per la musica. Diventando capo coro dell’asilo a tre anni, si è poi trasferito a Padova con la famiglia. È stato volto di numerosi programmi come Buona Domenica, La sai l’ultima, La canzone del secolo e Ciao Mara ma anche del Maurizio Costanzo show.

Nel È stato poi protagonista della prima edizione di Ballando con le stelle e ha prestato la voce al personaggio di Yao per il film d’animazione della Walt Disney Mulan.

Vita privata

Sulla vita privata di Vittorio Matteucci abbiamo pochissime notizie. L’artista è sposato con Isabella, che ha preso un moglie. La coppia ha una figlia chiamata Bianca, che svolge la professione di make-up artist e truccatrice.

Curiosità

È conosciuto aver interpretato il perfido Frollo nel musical Notre Dame de Paris.

Da ottobre 2013 a settembre 2015 ha interpretato il conte Capuleti, padre di Giulietta, nella nuova produzione di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo.

Passioni

Vittorio è un grande amante di alcuni sport come calcio, rugby, pallavolo (che ha anche provato a praticare) e i suoi principali autori di musica che ammira sono Domenico Modugno, Pino Daniele, Al Jarreau, Stevie Wonder, Ray Charles, i Beatles, i Manhattan Transfer, Ivano Fossati, Pat Metheney, Djavan, James Brown, gli Steps Ahead di Michael Brecker, Prince, Sting, Donald Fagen e l’ultimo Miles Davis, ma anche i classici di Toquino e Vinicius.