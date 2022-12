Pantone 2023, il colore dell’anno è il Viva Magenta: cosa significa, che tonalità è

Il Viva Magenta è il colore dell’anno 2023 per il Pantone Color Institute. Che tonalità è? Qual è il suo significato? Perché è stata scelta? Scopriamo qualcosa di più sul colore che ispirerà il mondo della moda e del design per i prossimi dodici mesi.

Pantone 2023, annunciato il colore dell’anno: tutto sul Viva Magenta

Come da tradizione annuale, il Pantone Color Institute ha annunciato il Colore dell’Anno 2023, che andrà ad influenzare ed ispirare la creatività di stilisti e designer nei prossimi mesi.

La tonalità prescelta è il 18-1750, Viva Magenta, un colore, secondo l’Istituto, “non convenzionale per un tempo non convenzionale”. Caratterizzato da “vibrante energia e vigore”, Pantone descrive il Viva Magenta come una tina “radicato nella natura e derivata dalla famiglia dei rossi, dimostrazione di un nuovo segnale di forza”.

View this post on Instagram A post shared by PANTONE (@pantone)

Il post di annuncio di Pantone spiega i motivi che hanno portato l’Istituto a questa scelta. L’autorità del mondo di grafica e moda vuole spingere i creativi ad innovare “attingendo alla natura sperimentale del Viva Magenta”. Pantone vuole stimolare il mondo della moda a dar vita ad un nuovo, visionario capitolo di un futuro positivo: “Il Viva Magenta scrive una nuova narrativa. Coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove ottimismo e gioia.

Potente e rafforzante, è un rosso animato che incoraggia la sperimentazione e l’espressione di sé senza limitazioni. Una tinta elettrizzante e priva di confini che è palesemente fuori dagli schemi, una vera e propria affermazione che spicca su tutto il resto. Audace, brillante e inclusivo per tutti, accoglie chiunque unendoli nello stesso spirito ribelle.”.

Cos’è il Pantone Color of the Year?

Il Colore dell’Anno Pantone, o Pantone Color of the Year, è una tradizione che nasce negli anni 2000.

In quell’anno, l’azienda leader del settore della grafica decide di eleggere per la prima volta una tinta che sarà protagonista dell’annata successiva, fungendo da ispirazione per stilisti, designer e artisti di tutto il mondo. Grazie a questa iniziativa, Pantone si è affermata come l’indiscussa Autorità del Colore.

Ogni anno la selezione avviene dopo una lunga ed attenta analisi da parte di un gruppo di esperti del centro di ricerca Pantone Color Institute, che prendono in esame le influenze e le mode dell’intero globo.

Lo scorso anno, il colori selezionato è stato il Very Peri, un di blue e pervinca tendente al viola, simbolo di trasformazione e rinnovamento. Nel 2021 sono stati invece scelte ben due tonalità: l’elegante grigio Ultimate Grey e il vibrante giallo Illuminating.