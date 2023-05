Ronn Moss, chi è Ridge di Beautiful: vita, carriera, musica, dove vive in Puglia, Lino Banfi

Chi è Ronn Moss, storico volto di Ridge nell’amata soap opera americana Beautiful. L’attore californiano ha anche un’attiva carriera musicale, ed appare spesso nelle trasmissioni televisive italiane. Di recente si è trasferito in una masseria in Puglia.

Chi è Ronn Moss, vita e carriera di “Ridge” di Beautiful

Nato a Los Angeles il 4 marzo 1952, Ronn Moss ha oggi 71 anni ed è un attore famosissimo tra i telespettatori italiani. Per diversi anni, infatti, ha prestato il suo volto a Ridge Forrester, l’affascinante protagonista della soap opera Beautiful. Moss ottiene il ruolo nel 1987, e da allora è entrato nel cuore degli appassionati di soap di tutto il mondo. Per i 25 anni successivi, il suo Ridge ha svolto un ruolo attivo negli intrighi e nelle tresche amorose tipiche della serie. Grazie alla sua interpretazione, Moss ha vinto diversi premi internazionali ed è stato per ben sette volte candidato ai Soap Opera Digest Awards.

Ronn Moss oltre Beautiful: la musica e la tv italiana

Forse non tutti sanno che, all’inizio della sua carriera nello spettacolo, Ronn Moss era ben lontano dai set televisivi. Nel 1976, infatti, comincia a farsi strada come musicista, formando il gruppo Player insieme ad altri tre artisti. Il gruppo è autore di un brano classico di quegli anni, Baby Come Back, che diventa il loro primo successo internazionale.

In seguito, dopo aver lasciato i Player, Ronn Moss prova a sfondare come cantante solista, carriera che porta avanti ancora oggi. Di recente si è anche esibito nell suo tour estivo in Italia. Nel corso degli anni, Moss ha inoltre fatto diverse apparizioni sia al cinema che nella tv italiana. Ha recitato nell’avventuroso film italiano Paladini: storia d’armi e d’amori, ne Il sostituto e in Christmas in Love, di Neri Parenti. Ha inoltre partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nel 2010, e come ospite a molti talk e varietà, come La vita in diretta e Domenica In. Nel 2021 si è rimesso in gioco in un reality show, partecipando a Star in the Star.

Al cinema con Lino Banfi, arriva Viaggio a sorpresa

Nel 2022 Ronn Moss è tornato al cinema al fianco di Lino Banfi, nella commedia romantica Viaggio a sorpresa. “Racconta di un broker che sta cambiando vita, che si sposta da New York alla Puglia alla ricerca di una vita migliore.” -ha spiegato l’attore in un’intervista a Il Riformista– “Ma lui trova qualcosa di molto differente. Gli succedono una serie di cose ma alla fine trova qualcosa di davvero molto migliore di quanto si potesse aspettare”. Le prime immagini della pellicola sono state mostrate alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il film è stato distribuito nelle sale italiane l’8 giugno 2022, giorno della premiere internazionale al teatro Kursaal Santalucia di Bari.

Vita privata: moglie, figli, dove vive in Puglia

La storia di Viaggio a sorpresa potrebbe essere ispirata a una recente scelta di vita di Ronn Moss. L’attore, infatti, oggi vive in Puglia, in una masseria extralusso di sua proprietà. L’ex star di Beautiful si sta godendo la vecchiaia a Fasano, nel bel mezzo del suo vigneto, con il vino di sua produzione: “La Masseria Paretano per me è un nuovo inizio, fa parte del sogno di una casa che sia anche azienda agricola. Amo sentire la terra che fa crescere la vita intorno a me: olivi, viti, ortaggi, tutto ciò che questa terra genera. Il mio Ronn Moss Wine è coltivato a Manduria e qui a Fasano”.

Moss ha intenzione di passare in Italia almeno sei mesi l’anno, al fianco di sua moglie, l’attrice e modella Devin DeVasquez. Devin è la seconda moglie dell’attore. Dal 1990 al 2002, infatti Moss è stato sposato con la scrittrice Shari Shattuck, madre delle sue due figlie, Creasin Carbo, nata nel 1994, e Calle Modine, nata nel 1998.