Xolo Mariduena, chi è l’attore di Blue Beetle e Cobra Kai: carriera, fidanzata, vita privata

Chi è Xolo Mariduena, vita privata e carriera dell’attore protagonista di Blue Beetle

Nato a Los Angeles il 9 giugno 2001, Xolo Mariduena ha 21 anni ed è un giovane attore in ascesa di origini messicane, cubane ed ecuadoriane, volto del supereroe Blue Beetle nel prossimo film DC. L’attore si era già fatto conoscere dal pubblico internazionale nel ruolo di Miguel Diaz nell’amata serie Netflix Cobra Kai e di Victor Graham in Parenthood. Mariduena è già apparso sul grande schermo in passato. Da bambino ha recitato in Dealin’ with Idiots, commedia di Jeff Garlin nel 2013. In età adulta è nel cast dei cortometraggi Goodnight America e #Whitina. Le sue interpretazioni gli sono valse molte nomination agli Imagen Awards e agli Young Artist Awards.

In un post sul suo profilo Instagram, Mariduena si è detto molto eccitato per l’uscita di Blue Beetle: “Finalmente è arrivato il momento di presentare al mondo Jaime Reyes, non potrei essere più felice. Spero che vi innamoriate di questo film come ho fatto io. Felicidades”. La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo questa estate, il prossimo 18 agosto.

Vita privata: fidanzata, Instagram

In passato Xolo Mariduena è stato fidanzato con la giovane attrice Hannah Kepple. I due si incontrano per la prima volta nel 2018 sul set di Cobra Kai: da allora diventano inseparabili e appaiono spesso insieme sui social. Nel 2021, tuttavia Mariduena si è dichiarato single durante un’intervista rilasciata a LATV. Al momento non si hanno notizie circa la sua attuale situazione sentimentale. Al momento si presume che sia ancora single. Non ci sono indizi che dimostrino il contrario sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 3.3 milioni di follower. L’account dell’attore è pieno di scatti tratti dalla sua vita quotidiana, in compagnia di amici o dei suoi cani, ma anche di piccole anticipazioni sui suoi attuali progetti.