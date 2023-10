Vittorio Feltri, come sta dopo l’operazione: messaggio sui social del giornalista

Vittorio Feltri è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha raccontato l’esito dell’operazione ma anche le sue condizioni fisiche. Il giornalista e direttore di Libero si è sfogato letteralmente tra un’intervista e i social.

Vittorio Feltri, come sta dopo l’operazione

Vittorio Feltri è stato sottoposto a un intervento chirurgico eseguito dalla dottoressa Giulia Veronesi. Il direttore di Libero è stato operato al polmone sinistro e in questi giorni sta ultimando la degenza post operatoria. Lo stesso giornalista ha raccontato le sue condizioni di salute in un’intervista ma anche sui social.

Il messaggio sui social del giornalista

Il direttore di Libero ha spiegato come si sente e com’è andato l’intervento tra un messaggio sui sociale e un’intervista al Corriere della Sera. “Dio bono, si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio“, è stato il messaggio su X di feltri.

“È una costatazione che faccio da quando sono al mondo. A volte si fa fatica anche a morire. Ma io voglio tutt’altro. Io rinuncio a morire. Mi sembra chiaro. Col c… che voglio andare all’altro mondo“. Poco dopo il direttore spiega di essere stato sottoposto a “un piccolo intervento chirurgico. In sè nulla di grave, ma la ripresa è un calvario per chi come me ha 80 anni. Ho perso le forze, devo recuperare le energie e i tempi di recupero sono lenti. Ma io mica mollo”. Feltri racconta di “non essere ancora in condizione di andare al giornale” ma di “scrivere tutti i giorni” e che l’intervento è stato per via di un “un versamento polmonare. Nella zona del polmone sinistro mi è rimasto un grumo che mi procurava qualche problema”. Insomma, a 80 anni alla morte “ci pensi eccome. Ma in me, anche o soprattutto di fronte alle malattie, scatta un senso di rivalsa. Una voglia di stare bene, fosse anche per una sola settimana in più, che mi rimette in pista”.

LEGGI ANCHE: Belen come sta: le parole di Corona e Mara Venier sulle sue condizioni