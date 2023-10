Belen come sta: le parole di Corona e Mara Venier sulle sue condizioni

Belen non sta bene e a confermarlo sono i suoi ultimi rifiuti di inviti in programmi televisivi. L'ultimo a Domenica In.

Belen non sta bene: la showgirl argentina ha dovuto rifiutare più di un invito in televisione a causa delle sue condizioni fisiche. Arrivano, infatti, conferme anche dal suo ex Fabrizio Corona sempre molto informato.

Belen come sta

Belen Rodriguez non sta bene: ormai si aggiungono continuamento voci. Il primo a parlare delle condizioni di salute della showgirl argentina era stato Alessandro Catellan: . “Il panorama ospiti quest’anno è molto buono, anche se siamo partiti subito con la questione Belen che doveva essere l’ospite della prima sera. Ma “non sta molto bene”, questo è il punto a cui siamo. Detto questo, noi ci eravamo accordati con lei, ma di punto in bianco non ci ha più risposto. È un po’ la Lukaku dalla televisione. Dato che sono anche uscite tante versioni campate per aria, proveremo anche noi a raccontare quello che è successo, dal nostro punto di vista: Belen ci ha regalato comunque 10 minuti buoni di grande show“, aveva spiegato Cattelan.

Le parole di Corona e Mara Venier sulle sue condizioni

Anche Mara Venier a Domenica In ha parlato di Belen. “Doveva venire qui proprio oggi ma sta male”, ha confidato la conduttrice Rai nella puntata dell’1 ottobre. “Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”, ha aggiunto la Venier.

“Anche Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”, ha detto invece Fabrizio Corona. “Per me Belen può recuperare e riprendere le sue doti di artista. Oggi lei ha accettato i miei errori. E poi c’è da dire che anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito”, ha aggiunto. E ancora: “Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme. Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti”.