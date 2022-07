Bussentina, incidente stradale: muore camionista di 60 anni

Incidente mortale sulla Statale 517 "Bussentina": a scontrarsi due camion, ma per uno dei conducenti l'impatto non ha lasciato scampo

Incidente mortale sulla Statale 517 “Bussentina” fra i Comuni di Sanza e Buonabitacolo. A scontrarsi due camion, ma per uno dei conducenti l’impatto non ha lasciato scampo. Un camionista di 60 anni, infatti, è morto sul colpo e sono stati inutili i soccorsi.

Incidente mortale sulla Bussentina: muore camionista

Uno dei due conducenti, un camionista 60enne di Sanza, è deceduto a seguito del violento impatto, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento.

Ferito lievamente l’altro camionista coinvolto nell’incidente. Nonostante siano giunti prontamente i soccorsi per cercare di dare all’uomo di 60 anni una speranza, per l’uomo alla fine non c’è stato nulla da fare. Anche i carabinieri della compagnia di Sapri sono giunti sul posto per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Rallentamenti

A seguito del sinistro il transito sulla Statale è stato temporaneamente interdetto. Sul posto i tecnici Anas per consentire il rapido ripristino della viabilità in tempi rapidi.