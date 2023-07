Coldplay a Roma nel 2024, annunciate altre due date: come acquistare i biglietti

Coldplay a Roma: la band internazionale ha dato notizia ufficiale di due nuove date nella Capitale nel 2024. Dopo l’annuncio della scorsa settimana, ancora altri due concerti in Italia. Ecco come e dove acquistare i biglietti.

Coldplay a Roma nel 2024, annunciate altre due date

I Coldplay dopo il successo a Milano e Napoli hanno annunciato ulteriori due nuove date in Italia nel loro tour del 2024: la band aveva già annunciato la loro presenza allo stadio Olimpico il 12 e 13 luglio 2024. Tuttavia, nelle ultime ore è arriva la notizia di altri due appuntamento sempre nella Capitale: il 15 e 16 luglio 2024.

Il tour europeo prenderà inizio da Atene l’8 giugno 2024. Poi, proseguirà così:Bucarest (12 giugno), Budapest (16 giugno) e Lione (22 e 23 giugno). Dopo la tappa nella Capitale a luglio, la band preseguirà il tour a Düsseldorf (20 e 21 luglio) ed Helskinki (28 luglio). Le date di agosto sono: Monaco (15 e 17), Vienna (21 e 22), Dublino (29 e 30).

Come acquistare i biglietti

I biglietti per le due date del 12 e 13 luglio 2024 all’Olimpico di Roma sono andati a ruba in poco tempo. I biglietti per le due nuove date sono disponibili in pre-sale per gli utenti di MyLiveNation su Coldplay.com a partire dalle ore 9 di mercoledì 26 luglio, mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10 di venerdì 28 luglio 2023 sulle principali piattaforme di vendita di biglietti di concerti, eventi e spettacoli.