Incendio a Milano: evacuato un palazzo

L’alba di Martedì 17 Gennaio 2023 non è stata tranquilla per tutti. Un palazzo di Milano è infatti stato colpito da un incendio che ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco. Insieme a loro anche il 118, per accertarsi che non ci fossero feriti.

La struttura è stata evacuata e sono state portate in salvo tutte le persone coinvolte. In corso ancora gli accertamenti per capirne la causa e valutare la gravità dei danni.

Palazzo a Milano: incendio domato, nessun ferito

Milano ha vissuto un episodio spiacevole, a causa di un incendio divampato sul tetto di una storica abitazione di Via Manzoni, numero 45. Una mattinata non semplice per circa 20 persone, visto che intorno alle 5:20 si sono recati sul posto sia il 118 che ben cinque veicoli dei vigili del fuoco, i quali si sono subito mobilitati per ripristinare la sicurezza.

Attimi di paura per una giovane famiglia, insieme alla figlia di appena 4 anni; insieme a loro anche altri condomini, tra cui un uomo di 61 anni e una donna di 30. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere portato in ospedale, poiché non si sono registrati feriti per ustione o intossicazione. Stessa cosa per una cittadina di 57 anni che, oltre allo sgomento, non ha subito nessun danno.

Per rimettere tutto in sesto ai vigili del fuoco sono servite un paio di ore, dato che l’incendio ha avuto principio sul tetto, estendendosi su cinque piani del palazzo e colpendo anche il civico 43, causando a sua volta importanti danneggiamenti.

Sebbene le cause non siano ancora state trovate, risulta certo che non ci siano feriti. Un’ottima notizia dopo le prime ore dell’alba che hanno preoccupato circa 20 residenti, che si possono dunque dire salvi, nonostante il danno subito a causa dell’incendio. Ancora una volta da lodare il coraggioso – e tempestivo – intervento del corpo civile.

