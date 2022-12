Virginio Simonelli, chi è il cantante vincitore di Amici 2011: Natale e Quale Show, canzoni, vita privata

Chi è Virginio Simonelli, cantante italiano vincitore della decima edizione di Amici nel 2011. A dicembre del 2022 partecipa e trionfa nella seconda edizione di Natale e Quale Show. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, le sue canzoni e la sua vita privata.

Nato a Fondi, in provincia di Latina, il 31 gennaio 1985, Virginio Simonelli, in arte solo Virginio, è un noto cantautore italiano.

Fin da piccolo affascinato dalla musica in tutte le sue forme, si forma artisticamente a Milano alla NABA, la Nuova Accademia di belle arti. Nel 2006 fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo partecipando al 56esimo Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. Si esibisce sul palco dell’Ariston con Davvero, un brano di sua creazione, ma viene eliminato nella seconda serata della kermesse.

Trova un maggior successo qualche anno dopo, nel 2011, quando partecipa alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Virginio conquista la vittoria e presenta una serie di singoli molto amati dal pubblico nel corso del programma. Tra questi spiccano Ad occhi chiusi, Non ha importanza e Dolcenotte. Dopo la vittoria pubblica l’EP Finalmente che gli vale il disco d’oro con 30mila copie vendute.

Nel 2012 torna ad Amici nel circuito Big insieme ad altri ex concorrenti del talent, risultando però il primo eliminato. Nel corso della sua carriera Virginio pubblica due album e diciotto singoli. Scrive inoltre brani per artisti di spicco come Paola e Chiara, Raf, Lorenzo Fragola, Carmen Ferreri e Francesco Bertoli. Nel 2022 è autore del brano Il panda con le ali, che vince la 65esima edizione dello Zecchino d’oro. Nel dicembre dello stesso anno partecipa alla seconda edizione del Natale e Quale Show.

Virginio trionfa vestendo i panni di George Michael con Last Christmas.

Vita privata: cosa sappiamo?

Si sa davvero molto poco circa la vita privata di Virginio Simonelli. Il cantautore è sempre attento a proteggere la propria sfera personale, per cui non ci è noto al momento se abbia una fidanzata o dei figli.

L’unico modo per dare uno sguardo sulla sua quotidianità è attraverso il suo profilo Instagram, dove Virginio ha accumulato un seguito di oltre 169mila follower.