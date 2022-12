Amici, Mattia Zenzola in lacrime dopo la rottura con Maddalena (VIDEO)

Amici 22, Mattia Zenzola in crisi dopo la rottura con Maddalena Svevi: il video dello sfogo in lacrime con Maria De Filippi.

Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime dopo la rottura con Maddalena Svevi: il video dello sfogo del ballerino. Il giovane concorrente si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, in suo aiuto è accorsa Maria De Filippi. Come lo ha confortato la conduttrice?

Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime per Maddalena: ecco il video

A poco più di una settimana dalla fine della relazione con Maddalena Svevi, Mattia Zenzola è ancora inconsolabile. Il ballerino concorrente di Amici 22 non sta attraversando un periodo facile e soffre ancora molto per la rottura, voluta soprattutto dalla ragazza.

In suo aiuto è accorsa Maria De Filippi, che ha ascoltato lo sfogo del giovane, in lacrime per l’accaduto: “Sono cose che possono succedere, ma non è la prima volta che vengo lasciato. È successo anche quando avevo 15 anni. Faccio molta fatica a vederla da quando mi sveglio la mattina a quando vado a dormire, è strano e pesante. Perché non provo a parlarle? Che devo dirle, quello che provo lo sa gliel’ho detto tantissime volte.

Lo sa meglio di me. Non me l’aspettavo di essere lasciato, non così. Ero consapevole che c’erano delle incomprensioni ma non pensavo che si andasse a chiudere. Se uno vuole pensare alla danza uno può farlo anche da fidanzato, ma questo non gliel’ho detto, stavo troppo male. Lei non vuole perdere il rapporto, io neanche, ma la sento distante e questo mi fa stare male”.

Qualche giorno fa è finito il rapporto speciale tra Mattia e Maddalena e il ballerino non sembra aver ritrovato ancora la serenità #Amici22 pic.twitter.com/EoG63OqAQ5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2022

I consigli di Maria: “Devi trovare il modo di andare avanti”

Maria De Filippi ha provato a consolare Mattia, dandogli qualche consiglio su come superare la fine della sua storia con Maddalena: “A volte quando succedono queste cose risbatterci il muso penso possa far bene. Se lei parlasse con te staresti meglio o peggio? In Casetta è inevitabile che tu la veda, devi trovare un modo per andare avanti. Non ti dico che il male passerà col tempo, perché tanto ora lo stai sentendo.

Un bel Natale, insomma eh? Tu falle comunque il regalo di Natale”.