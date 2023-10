Claudio Cecchetto, chi è la moglie Maria Paola Danna

Claudio Cecchetto è un produttore discografico italiano che è ospite – martedì 17 ottobre – del programma di Caterina Balivo in Rai La Volta Buona.

Claudio Cecchetto, chi è la moglie Paola Danna

Claudio Cecchetto è da anni sposato con Mapi, nome completo Maria Paola Danna. I due si sono sposati nel 1992 e insieme hanno avuto due figli: Jody Daniele (nato il 7 giugno 1994), attore e conduttore radiofonico e Leonardo (nato il 20 marzo 2000).

L’amore tra Claudio Cecchetto e la sua ‘Mapi’ è stato raccontato in un’intervista di coppia rilasciata al Corriere della Sera. Fu lei, secondo il racconto, ad aver voluto conquistare lui: “Io seguivo Claudio da quando avevo dodici anni. Lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò. Poi, a 19 anni, lavoravo in una produzione di Canale 5 con Raffaella Carrà. Quando seppi che sarebbe venuto ad accompagnare Sabrina Salerno, mi dissi: questo è il mio momento. E mi sono fatta notare”.

Lavoro

La moglie di Claudio Cecchetto, Maria Paola Danna, lavora come autrice, conduttrice radiofonica, imprenditrice e personal writer. E’ di Milano e ha avuto esperienze anche nel giornalismo prima di dedicarsi ai libri per bambini e ai testi scolastici. E’ nota inoltre per essere l’ideatrice dei “Love Books“.

Chi è Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto è un produttore discografico, classe ’52, che ha avuto una vita – lavorativamente parlando – molto ricca e interessante, tra musica, televisione e politica. Nel corso della sua carriera ha condotto il festival di Sanremo e successivamente anche il Festivalbar. Ha preso parte anche a molte trasmissioni radiofoniche, dimostrandosi da subito molto duttile e malleabile ed è apparso più volte anche in televisione.