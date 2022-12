Robert De Niro oggi: origini, film, premi Oscar, malattia, patrimonio

Robert De Niro è un attore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense che ha ottenuto la cittadinanza italiana. È tra i protagonisti Sequel di “Mi presenti i tuoi”, sequel di “Ti presento i miei”, in onda il 1 dicembre su Italia 1.

Robert de Niro oggi

Robert De Niro è un attore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense. Nato il 17 agosto 1943, ha 79 anni e viene considerato uno dei migliori attori in circolazione che ha avuto modo di lavorare con rinomati registi in pellicole di enorme successo.

Nato a Greenwich Village nel quartiere di Manhattan (New York), ma i nonni paterni erano italiani originari della provincia di Campobasso. I suoi genitori, però, divorziarono molto presto e lui crebbe nel quartiere di Little Italy a New York, dove entrò in contatto con le tradizioni italiane dei nonni. Da sempre appassionato di recitazione, il suo primo lavoro fu Oggi Sposi di Brian De Palma, ma ben presto entrò nel cast di importanti film come Il padrino, I maledetti figli dei fiori, La gang che non sapeva sparare, Il mio uomo è una canaglia.

Premi Oscar

Robert De Niro è stato per ben otto volte candidato al premio Oscar vincendolo due volte. Nel 1975 ha vinto il premio tanto ambito come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il Padrino – Parte II mentre nel 1981 ha ottenuto l’Oscar come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile nel film Toro Scatenato.

Tumore

All’attore Usa nell’ottobre 2003 venne diagnosticato un cancro alla prostata, per cui fu operato nel dicembre 2003 al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Il 18 ottobre 2006 Robert De Niro venne naturalizzato italiano, pur conservando la cittadinanza statunitense.

Patrimonio

L’attore americano secondo le indiscrezioni avrebbe un patrimonio netto stimato di 275 milioni di dollari.

Dove vive