Indiana Jones e la Ruota del Destino: uscita, cast e trailer del quinto film della saga

Indiana Jones e la Ruota del Destino arriva al Cinema nei prossimi mesi. Si tratta del quinto film della saga con l’attore Harrison Ford sempre protagonista. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo capitolo con un cambio però dietro la macchina da presa.

Indiana Jones e la Ruota del Destino: uscita

Indiana Jones e la Ruota del Destino è il quinto capitolo della fortunata saga con Harrison Fordche riprende il ruolo del protagonista per la prima volta dopo 15 anni dai tempi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quando il suo erede sembrava potesse essere Shia Labeauf.

Il film è in uscita nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023. Sicuramente il film sarà successivamente disponibile in piattaforma, molto probabilmente su Disney+. Si tratta del primo film della saga a non essere diretto da Steven Spielberg. Dietro la macchina da presa c’è infatti James Mangold.

Indiana Jones: il cast

Tra gli attori presenti, oltre a Harrison Ford, ci saranno nomi come Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story), Thomas Kretschmann (King Kong), Boyd Holbrook(Logan), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Toby Jones (Captain America: Il primo vendicatore) e Antonio Banderas (La maschera di Zorro).

Il trailer del quinto film della saga

Il trailer ha svelato le prime immagini in esclusiva del film e fa emergere che in questo nuovo capitolo Indy dovrà vedersela con dei neonazisti alla fine degli anni ’60.

