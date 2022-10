Iva Zanicchi, il siparietto con Mauro Corona sta già facendo il giro del web. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 25 ottobre, Iva ha espresso un suo giudizio verso Mauro Corona.

Iva Zanicchi a Mauro Corona: “Mi piaci fisicamente…”

Iva Zanicchi a Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, si è distinta per un curioso siparietto con il montanaro Mauro Corona.“Mauro Corona è affascinante, il fascino è fascino, la bellezza è banale, lei è affascinante” ha infatti affermato Iva, provocando senza dubbio curiosità nello studio televisivo.

L’opinionista fisso della trasmissione, in un secondo momento, ha però replicato: “Io sono un bel brutto, non sono bello”. “Immaginati se io potessi ballare un lento con Mauro Corona….Anche io amo la montagna, ma venga a Roma Corona che vengo con lei qui da Bianca. Io voglio ballare con lei, è un fatto sensuale”.

Iva e Corona

In merito alla sua partecipazione a Ballando con le stelle su Rai 1, la cantante ha continuato: “Sabato ho ballato il tango argentino, ho fatto un grande casquè e poi non mi potevo più alzare.

Io mi diverto e voglio dimostrare a tutte le signore di una certa età e anche a quelle che hanno qualche chilo in più che si può ballare”. Lo scrittore, poi, ha risposto alla cantante che era in studio: “Iva hai appena detto che vuoi ballare con me poi dici che ami Berlusconi?” . Iva, alla fine di questo siparietto, è stata caustica: “Con te è un amore carnale, mi piaci fisicamente, un ballo con te verrei a farlo sulle alte montagne…”.