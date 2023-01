Vanessa Incontrada, incidente sul set di Fosca Innocenti 2: torna la seconda stagione in tv

Vanessa Incontrada, incidente sul set della seconda stagione della fiction Fosca Innocenti. L’attrice riparte con i nuovi episodi in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 13 gennaio 2023. Nuovi casi da risolvere per un cast che è in maggioranza femminile.

Vanessa Incontrada, incidente sul set di Fosca Innocenti 2

Vanessa Incontrada ha avuto un incidente sul set della seconda stagione della serie tv Fosca Innocenti. A raccontare l’episodio è stato la new entry nel cast Giovanni Schifoni. “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne”, scrive l’attore sui social al fianco della sua Ducati. E ancora: “Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

Torna la seconda stagione in tv

La seconda stagione di Fosca Innocenti torna in tv con i nuovi episodi venerdì 13 gennaio in prima serata su Canale 5. Quattro puntate di 100 minuti in cui i casi di omicidio che Fosca deve risolvere riguardano quasi esclusivamente donne. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Manfredonia, vedrà nel cast nuovi arrivi, quali Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi, Sergio Múniz come José Rodriguez, Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci, oltre alle grandi conferme dalla prima stagione, come Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.

