Auguri di buon anno e immagini da inviare agli amici: la guida

Capodanno è ormai alle porte. Ecco dunque i migliori auguri di buon anno e le immagini più belle che si possono inviare ad amici e parenti.

Auguri di buon anno 2022: immagini, gif, video e frasi

Durante le feste è sempre gradito ricevere gli auguri di buon anno da amici e parenti, tanto più se con frasi poco scontate e immagini simpatiche. Ecco una lista di auguri che si possono inviare ai propri cari.

Possa questo nuovo anno portarti una vita piena di pace, calore e solidarietà nella tua famiglia e molta prosperità! Felice anno nuovo!

Tieni il sorriso, lascia andare la lacrima, continua a ridere, perdi il dolore, cerca la gioia e abbandona la paura. Buon Anno!

Bnou Aonn! Scusa, per colpa della crisi ho comprato gli auguri da Ikea, ma non ho avuto il tempo di montarli!

Spero che tu diffonda gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon Anno!

Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buon Capodanno!

Nella notte di San Silvestro, c’è la tradizione di gettare via le cose vecchie. Stai attento di non trovarti tra le mie mani!

Trenitalia informa che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Auguri!

Nuovo anno, nuovo punto di partenza. Ti auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà!

Auguro a te e a tutta la tua famiglia un 2022 ricco di successi!

Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno!

Brindo all’anno che verrà e alla tua felicità! Buon Anno!

Stiamo per scrivere la prima pagina vuota di un libro di 365 pagine, che sia pieno di felicità e soddisfazioni! Buon Capodanno!

Altre frasi di auguri di buon anno

Buona Vigilia! Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni

In ogni bollicina dello spumante tutti i nostri auguri affettuosi. Tanti Auguri di Buon Anno!

Buon Capodanno! Che il 2022 sia dolce e senza affanno, che sia sempre più radioso ed a tratti favoloso, che ogni giorno sia migliore, tanti auguri ma di cuore!

Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2022 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l’Anno Nuovo in compagnia!

Cin cin al 2022: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno 2022!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2022 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di Capodanno 2022!

Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2022!

Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!

Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti ed i momenti tristi! Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza. Buon Anno nuovo!

Ti auguro un nuovo anno che sia 2022 volte migliore di quello passato! Buon Anno!

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

L’anno che verrà, rinnovi in te la certezza che ti arricchirai ancora di tante esperienze nuove e fresche. Felice anno nuovo!

Vederti al mio fianco è il mio anno nuovo giornaliero. Buon 2022!

Che l’Anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri di Buon 2022!

Ti auguro di trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile!

Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2022!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

I proverbi di Capodanno

Oltre a delle semplici frasi di auguri è possibile inviare i proverbi di Capodanno. Eccone alcuni tra i più noti.

Anno nuovo vita nuova

Chi mangia l’uva il primo dell’anno, tocca i soldi tutto l’anno

Anno bisesto, anno molesto (o anche funesto)

L’anno vecchio se ne va e mai più tornerà

Anno nevoso, anno fruttuoso

Chi lavora a Capodanno, lavora tutto l’anno

Chiara notte di Capodanno, dà slancio a un buon anno

Per l’anno nuovo, tutte le galline fanno l’uovo

Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l’anno

Le citazioni per un Felice Anno Nuovo

Le citazioni possono strappare un sorriso in più a chi le riceve, se abbinate in modo corretto al destinatario possono risultare infatti particolarmente personali. Eccone alcune

“Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato.”

Bill Vaughan

“– Lo sapevo che avevo ragione. Lo sapevo! C’è già stato un giorno come oggi nel 1935. Questo non è per niente un anno nuovo! E’ un anno usato! Scriverò una dura lettera di protesta…

– Chi è che si occupa degli anni?”

Peanuts, Charles M. Schulz

“E così eccoci all’ultimo dell’anno… Un altro anno se ne è andato e cosa ho realizzato quest’anno che non abbia realizzato gli anni passati? Nulla! Che coerenza, eh?”

Peanuts, Charles M. Schulz

“Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi.”

Mark Twain

“Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.”

Antonio Gramsci

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.”

Benjamin Franklin

“Un giorno, ci sarà bisogno d’un visto per passare dal 31 dicembre al 1° gennaio.”

Robert Sternberg

“Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

Venditore: Speriamo.”

Giacomo Leopardi

“L’unico modo per trascorrere la vigilia di Capodanno è o tranquillamente con gli amici o in un bordello. In caso contrario, quando finisce la serata e la gente se ne va a coppie, qualcuno è destinato a rimanere in lacrime.”

W.H. Auden

Le immagini da inviare a capodanno

Il web è pieno di immagini e gif da inviare a Capodanno. Instagram offre un’ampia scelta. Basta digitare nella barra di ricerca gli hashtag “#happynewyear”, “#happynewyearwishes”, “#buonanno”, “#buoncapodanno”, “#auguricapodanno”, per trovare milioni di immagine adatte all’occasione.